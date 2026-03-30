Виварник, лаглинник, реолог: Государственная служба занятости назвала необычные профессии в Украине

В Украине существует более 9 тысяч разных направлений, за которыми могут появляться вакансии на рынке труда. Учитель, продавец, водитель и электрик – профессии, которые знает каждый. Но есть и такие, о которых большинство людей даже никогда не слыхивали.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная служба занятости.

Ведомство назвало наиболее необычные профессии.

Топ-5 необычных профессий в Украине

1. Виварник – это профессия, которая принадлежит к группе "квалифицированные рабочие сельского и лесного хозяйств", а именно животноводам. Такой специалист – это лаборант вивария и смотритель. Виварий, в свою очередь, это здание для содержания лабораторных животных. Такой специалист убирает вольеры, кормит зверей, поддерживает необходимый микроклимат. Также виварщик следит за здоровьем своих подопечных и ведет необходимую документацию. Для такой работы требуется среднее или среднее специальное образование: желательно биологическое, ветеринарное или зоотехническое.

2. Лаглинник – это профессия, относящаяся к промышленности. Такой работник разбирает бухты нитей на мотки. Бухта и моток – это два разных способа намотки и упаковки. Первая – это большая и объемная накрутка, часто содержащая сотни метров нити, а моток предназначен для розничной продажи с 10 – 50 метрами в длину. Такой работник выполняет эту работу на станке, восковывающем нить и очищающем от узлов. Лаглинник также следит, чтобы мотки нитей не имели разрывов. Для выполнения таких заданий требуется базовое или неполное общее среднее образование, а также производственное обучение или инструктаж.

3. Гериатр – это врач, который предоставляет медицинские услуги пожилым людям. Также такой медицинский работник занимается вопросами здорового старения. Гериатр работает с хроническими заболеваниями, неврологическими и когнитивными нарушениями. Для того чтобы занять такую должность, нужно высшее медицинское образование, прохождение интернатуры по специальности «внутренние болезни» или «общая практика — семейная медицина», а также пройти специализацию или курсы тематического усовершенствования по специальности «гериатрия».

4. Натуропат – это профессия, которая принадлежит к группе специалистов, практикующих в области нетрадиционной медицины. Это знаток альтернативного врачебного дела, помогающий повысить уровень энергии, изменять образ жизни и налаживать питание. Таких специалистов не стоит путать нурициологами. Профессия нутрициолога отдельно отделена в классификаторе Государственной службы занятости во вспомогательный персонал в области современной медицины. Поэтому натуропат не является нутрициологом. Обучение же этой профессии предусматривает специализированные курсы, которые доступны без базового медицинского образования. Нутропаты – это специалисты по фитотерапии, ароматерапии, гомеопатии и массажу.

5. Реолог – это специалист, изучающий вязкие жидкости и вещества аномальной вязкости, а также горные породы, суспензии и гидросмеси. Главной задачей таких специалистов является исследовать, как разные материалы ведут себя под влиянием механических сил. Такие специалисты являются профессионалами в классификаторе профессий, относящихся к физикам и астрономам. Они имеют высшее образование по специальностям специалистов по физике, механике сплошных сред, материаловедению, химии полимеров или инженерии.

Напомним, за январь-февраль 2026 г. украинские работодатели предложили 111 214 вакансий через Службу занятости. Больше всего предложений зафиксировано на Львовщине, а по количеству фактически трудоустроенных лиц лидирует Днепропетровская область.