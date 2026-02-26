Владелец deftech-компании приобрел контрольную долю онлайн-издания "Бабель": что известно

Владелец и CEO украинской deftech-компании Vyriy Алексей Бабенко выкупил 75% общественно-политического онлайн-издания Бабель у словацкой компании IG. Соглашение было закрыто 25 февраля, еще 25% остались у главной редактора и основательницы издания Екатерины Коберник.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба издания.

У "Бабеля" новый мажоритарный акционер

Бабенко вошел в компанию как физическое лицо. Он отметил, что считает сильные и независимые медиа одной из ключевых основ сильного государства, а инвестицию в "Бабель" назвал первым шагом к дальнейшему сотрудничеству с редакцией.

После завершения соглашения Екатерина Коберник остается в должности главной редактора издания. В "Бабеле" также сообщили, что изменений в действующей редакционной команде не планируют.

Коберник подчеркнула, что новый партнер разделяет ценности и редакционные стандарты издания и будет помогать развивать новые проекты. В то же время, по ее словам, смена акционеров не влияет на стратегию "Бабеля", предполагающую усиление финансовой независимости, диверсификацию доходов и развитие качественного контента.

В издании также отметили, что с сентября 2022 года не привлекали средства акционеров и работали за счет грантов международных доноров, рекламных доходов и донатов аудитории. С конца прошлого года редакция развивает сообщество, поддерживающее издание и отдельные проекты.

О Vyriy

Vyriy входит в тройку крупнейших производителей беспилотных летательных аппаратов в Украине и ежемесячно производит тысячи FPV-дронов. Выручка компании по итогам 2024 года составила около 1 млрд грн. В 2025 году Vyriy прогнозирует рост показателя втрое.

В 2025 году компания направила более $4 млн на приобретение других defence-tech компаний – как частичное, так и полное. За неполный 2025 год Vyriy приобрела пять компаний. Такие инвестиции ориентированы на расширение продуктовой экосистемы и поддержание масштабирования меньших производителей.

Fozzy Group приобрела The Village Украина

Напомним, группа компаний Fozzy Group, владелец сети супермаркетов "Сільпо", приобрела украинское лайфстайл-издание The Village Украина. После соглашения медиа стало частью Fozzy Media Group – медийного направления холдинга, объединяющего собственные издания, цифровые платформы и тематические сообщества.

В медиаэкосистему Fozzy Media Group также входят лайфстайл-издание БП и Shuba.life, а также ряд тематических сообществ. В компании заявили, что не планируют вмешиваться в редакционную политику или форматы контента The Village Украина.

The Village Украина специализируется на темах культуры, городской жизни, сервиса, еды и развлечений в Киеве. Издание было перезапущено в 2017 году по украинской франшизе после закрытия киевской редакции российского медиахолдинга Look At Media.