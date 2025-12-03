Владелец сети супермаркетов "Сільпо" купил украинское медиа: что известно

Группа компаний Fozzy Group, владелец сети супермаркетов "Сильпо", в октябре купило издание "Вилледж" (The Village Украина).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

The Village Украина стала частью Fozzy Media Group – медийного направления крупного украинского ритейл-игрока Fozzy, объединяющего собственные медиа, цифровые платформы и тематические сообщества.

Сегодня в медиаэкосистему входят всеукраинское лайфстайл-издание БП, гастрономический портал Shuba.life, а также сообщества "Сомелье в зеленых штанах", DrinkSetter и BeerMaster.

"Теперь Fozzy Media Group охватывает 41% лайфстайл-аудитории Украины - совокупный охват БП и "The Village Украина", что делает компанию крупнейшим игроком в сегменте", - говорится в релизе.

"The Village Украина" пишет о культурной и общественной жизни, сервисе, развлечениях, еде и людях в Киеве и должно усилить направление лайфстайл-контента внутри холдинга.

Fozzy Group заявляет, что не будет вмешиваться в редакционную политику и форматы контента "The Village Украина".

The Village Украина

"The Village Украина" появилось 24 августа 2011 как киевская редакция российского холдинга Look At Media. В сентябре 2013 года офис был закрыт. В 2017 проект перезапустили по украинской франшизе: над запуском работали Николай Балабан, Андрей Баштовой и Марк Ливин.

Балабан и Баштовой – соучредители ОО "Фонд постоянных медиа", которое в 2024 году получило 7,9 млн грн дохода. Годом ранее – 13,6 млн. грн. Также Балабан - основатель ООО "Апрель Солюшнс Плюс", которое в 2024 году получило 2,7 млн грн общего дохода. Чистая прибыль компании составила 67,2 тысячи грн.

О Fozzy Group

Fozzy Group является вторым по величине продуктовым ритейлером в Украине (после "АТБ Маркет").

В Fozzy Group входят такие торговые сети, как:

"Сільпо" – сеть супермаркетов;

"Le Silpo" – сеть супермаркетов премиум-класса;

"Фора" – сеть магазинов;

Favore – супермаркет премиум-класса;

"THRASH!" - сеть дискаунтеров;

"Fozzy" – сеть оптовых гипермаркетов формата "Cash&Carry";

"Белая Ромашка" – сеть фармацевтических супермаркетов.

Группа имеет рестораны (Буланжери, Escobar, Positano, Who&Why Drinkery), агропромышленное направление (Нежин, Гринвиль, Снятинская птица, Богуславная, Skadi), банк "Восток", сеть турагентств Silpo Voyage, сеть спортклубов Apollo Next Группа.

ООО "Фоззи медиа групп", согласно данным YouControl, зарегистрировано летом 2016, имеет уставный капитал 86 млн 220 тыс грн. Основателем является ПАО "ЗНИКИФ "Холдинг инвест", конечным бенефициаром – Владимир Костельман (50,28%).

Выручка компании за 9 месяцев 2025 года сократилась на 28,1% – до 45,6 млн грн, но чистый убыток упал в 3,5 раза – до 8,1 млн грн.

Украинская Fozzy Group официально открыла первый магазин на территории Польши. Пилотный проект реализован в партнерстве с местной сетью Carrefour в Познани