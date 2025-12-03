Власник мережі супермаркетів "Сільпо" купив українське медіа: що відомо

Група компаній Fozzy Group, власник мережі супермаркетів "Сільпо", у жовтні купило видання "Віледж" (The Village Україна).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що The Village Україна стало частиною Fozzy Media Group – медійного напряму великого українського рітейл-гравця Fozzy, який об’єднує власні медіа, цифрові платформи та тематичні спільноти.

Сьогодні до медіаекосистеми входять всеукраїнське лайфстайл-видання БЖ, гастрономічний портал Shuba.life, а також спільноти "Сомельє в зелених штанях", DrinkSetter і BeerMaster.

"Тепер Fozzy Media Group охоплює 41% лайфстайл-аудиторії України — сукупне охоплення БЖ і "The Village Україна", що робить компанію найбільшим гравцем у сегменті", – йдеться у релізі.

"The Village Україна" пише про культурне й громадське життя, сервіс, розваги, їжу та людей у Києві та має посилити напрям лайфстайл-контенту всередині холдингу.

Fozzy Group заявляє, що не втручатиметься в редакційну політику й формати контенту "The Village Україна".

The Village Україна

"The Village Україна" з’явилося 24 серпня 2011 року як київська редакція російського холдингу Look At Media. У вересні 2013 року офіс закрили. У 2017-му проєкт перезапустили за українською франшизою: над запуском працювали Микола Балабан, Андрій Баштовий і Марк Лівін.

Балабан і Баштовий – співзасновники ГО "Фонд сталих медіа", яке у 2024 році отримало 7,9 млн грн доходу. Роком раніше – 13,6 млн грн. Також Балабан — засновник ТОВ "Апрель Солюшнс Плюс" , яке у 2024 році отримало 2,7 млн грн загального доходу. Чистий прибуток компанії склав 67,2 тисячі грн.

Про Fozzy Group

Fozzy Group є другим за величиною продуктовим ритейлером в Україні (після "АТБ Маркет").

У Fozzy Group входять такі торговельні мережі, як:

"Сільпо" - мережа супермаркетів;

"Le Silpo" - мережа супермаркетів преміум-класу;

"Фора" - мережа магазинів;

Favore - супермаркет преміум-класу;

"THRASH!" - мережа дискаунтерів;

"Fozzy" - мережа оптових гіпермаркетів формату "Cash&Carry";

"Біла Ромашка" - мережа фармацевтичних супермаркетів.

Група має ресторани (Буланжері, Escobar, Positano, Who&Why Drinkery), агропромисловий напрям (Ніжин, Грінвіль, Снятинська птиця, Богуславна, Skadi), банк "Восток", мережу турагенцій Silpo Voyage, мережу спортклубів Apollo Next, логістичного оператора УВК, IT-розробника TemaBit Fozzy Group.

ТОВ "Фоззі медіа груп", згідно з даними YouControl, зареєстровано влітку 2016, має статутний капітал 86 млн 220 тис грн. Засновником є ПАТ "ЗНВКІФ "Холдінг інвест", кінцевим бенефіціаром - Володимир Костельман (50,28%).

Виручка компанії за 9 місяців 2025 року скоротилася на 28,1% – до 45,6 млн грн, але чистий збиток впав в 3,5 рази – до 8,1 млн грн.

