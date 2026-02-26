Власник deftech-компанії придбав контрольну частку онлайн-видання "Бабель": що відомо

Власник і CEO української deftech-компанії Vyriy Олексій Бабенко викупив 75% суспільно-політичного онлайн-видання “Бабель” у словацької компанії IG. Угоду закрили 25 лютого, ще 25% залишилися у головної редакторки та засновниці видання Катерини Коберник.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба видання.

У "Бабеля" новий мажоритарний акціонер

Бабенко увійшов у компанію як фізична особа. Він зазначив, що вважає сильні та незалежні медіа однією з ключових основ сильної держави, а інвестицію в "Бабель" назвав першим кроком до подальшої співпраці з редакцією.

Після завершення угоди Катерина Коберник залишається на посаді головної редакторки видання. У "Бабелі" також повідомили, що змін у чинній редакційній команді не планують.

Коберник наголосила, що новий партнер поділяє цінності та редакційні стандарти видання й допомагатиме розвивати нові проєкти. Водночас, за її словами, зміна акціонерів не впливає на стратегію "Бабеля", яка передбачає посилення фінансової незалежності, диверсифікацію доходів і розвиток якісного контенту.

У виданні також зазначили, що з вересня 2022 року не залучали коштів акціонерів і працювали за рахунок грантів міжнародних донорів, рекламних доходів і донатів аудиторії. З кінця минулого року редакція розвиває спільноту, яка підтримує видання та окремі проєкти.

Про Vyriy

Vyriy входить до трійки найбільших виробників безпілотних літальних апаратів в Україні та щомісяця виготовляє тисячі FPV-дронів. Виторг компанії за підсумками 2024 року становив близько 1 млрд грн. У 2025 році Vyriy прогнозує зростання показника втричі.

У 2025 році компанія спрямувала понад $4 млн на придбання інших defence-tech компаній - як часткове, так і повне. За неповний 2025 рік Vyriy придбала п’ять компаній. Такі інвестиції спрямовані на розширення продуктової екосистеми та підтримку масштабування менших виробників.

Fozzy Group придбала The Village Україна

Нагадаємо, група компаній Fozzy Group, власник мережі супермаркетів "Сільпо", придбала українське лайфстайл-видання The Village Україна. Після угоди медіа стало частиною Fozzy Media Group - медійного напряму холдингу, який об’єднує власні видання, цифрові платформи та тематичні спільноти.

До медіаекосистеми Fozzy Media Group також входять лайфстайл-видання БЖ і Shuba.life, а також низка тематичних спільнот. У компанії заявили, що не планують втручатися в редакційну політику чи формати контенту The Village Україна.

The Village Україна спеціалізується на темах культури, міського життя, сервісу, їжі та розваг у Києві. Видання було перезапущене у 2017 році за українською франшизою після закриття київської редакції російського медіахолдингу Look At Media.