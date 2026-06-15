Владелец TikTok будет покупать ИИ-чипы у китайских разработчиков для замены американских технологий

Китайская технологическая компания ByteDance, владеющая платформой TikTok, ведет переговоры с шанхайским стартапом Iluvatar CoreX по поводу покупки большой партии микросхем искусственного интеллекта. Также компания рассматривает возможность аналогичного соглашения с гигантом Baidu.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

В случае успешного заключения контракта Iluvatar CoreX станет третьим основным внутренним поставщиком графических процессоров для ByteDance после Huawei и Cambricon.

Кроме того, владелец TikTok оценивает интеграцию чипов Kunlunxin от компании Baidu, которые уже использует другой технологический гигант Tencent. Акции Iluvatar CoreX на фондовой бирже в Гонконге подскочили на 12% сразу после публикации этой информации.

Санкции США и рост внутреннего рынка КНР

Эти потенциальные сделки показывают, что усилия китайских производителей микросхем по разработке альтернатив иностранной продукции дают реальные результаты. Пекин активно стимулирует импортозамещение для повышения самозанятости на фоне жестких экспортных ограничений со стороны США на поставку передовых полупроводников.

Масштабы технологических изменений характеризуются следующими ориентирами:

Смена лидеров: китайские производители GPU и ИИ-чипов в прошлом году охватили почти 41% внутреннего рынка серверов-акселераторов ИИ, фактически вытеснив из этой ниши компанию Nvidia, чья доля в КНР упала почти до нуля.

Объемы поставок: стартап Iluvatar CoreX планирует отгрузить для ByteDance по меньшей мере 50 000 чипов серии Zhikai, предназначенных для выполнения задач вывода, то есть обработки готовых запросов пользователей ИИ-чат-бота Doubao.

Финансовые показатели: Iluvatar CoreX, вышедшая на биржу в январе текущего года, прогнозирует рост доходов до 3,04 миллиарда юаней (около $449,8 млн) благодаря скачку общих отгрузок на 139%. При этом средняя стоимость одного чипа серии Zhikai составляет около $1775.

Для шанхайского стартапа, ранее по большей части поставлявшего оборудование для государственных проектов, контракт с ByteDance станет важнейшим коммерческим достижением, поскольку владелец TikTok является одним из крупнейших инвесторов в инфраструктуру искусственного интеллекта в стране.

Напомним, владелец TikTok планирует инвестировать до $70 млрд в закупку миллионов чипов. Компания ByteDance согласовала масштабное увеличение бюджета на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта, чтобы удержать лидирующие позиции на глобальном рынке генеративного ИИ и модернизировать собственные алгоритмы.