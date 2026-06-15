Власник TikTok купуватиме ШІ-чипи у китайських розробників для заміни американських технологій

Китайська технологічна компанія ByteDance, яка володіє платформою TikTok, веде переговори з шанхайським стартапом Iluvatar CoreX щодо купівлі великої партії мікросхем штучного інтелекту. Також компанія розглядає можливість аналогічної угоди з гігантом Baidu.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

У разі успішного підписання контракту Iluvatar CoreX стане третім основним внутрішнім постачальником графічних процесорів для ByteDance після Huawei та Cambricon.

Окрім цього, власник TikTok оцінює інтеграцію чипів Kunlunxin від компанії Baidu, які вже використовує інший технологічний гігант — Tencent. Акції Iluvatar CoreX на фондовій біржі в Гонконгу підскочили на 12% одразу після публікації цієї інформації.

Санкції США та зростання внутрішнього ринку КНР

Ці потенційні угоди демонструють, що зусилля китайських виробників мікросхем із розробки альтернатив іноземній продукції дають реальні результати. Пекін активно стимулює імпортозаміщення для підвищення самозанятості на тлі жорстких експортних обмежень з боку США на постачання передових напівпровідників.

Масштаби технологічних змін характеризуються такими орієнтирами:

Зміна лідерів: китайські виробники GPU та ШІ-чипів торік охопили майже 41% внутрішнього ринку серверів-акселераторів ШІ, фактично витіснивши з цієї ніші компанію Nvidia, чия частка у КНР впала майже до нуля.

Обсяги постачань: стартап Iluvatar CoreX планує відвантажити для ByteDance щонайменше 50 000 чипів серії Zhikai, які призначені для виконання завдань виведення, тобто обробки готових запитів користувачів ШІ-чат-бота Doubao.

Фінансові показники: Iluvatar CoreX, яка вийшла на біржу у січні поточного року, прогнозує зростання доходів до 3,04 мільярда юанів (близько $449,8 млн) завдяки стрибку загальних відвантажень на 139%. При цьому середня вартість одного чипа серії Zhikai становить близько $1775.

Для шанхайського стартапу, який раніше здебільшого постачав обладнання для державних проєктів, контракт із ByteDance стане найважливішим комерційним досягненням, оскільки власник TikTok є одним із найбільших інвесторів в інфраструктуру штучного інтелекту в країні.

Нагадаємо, власник TikTok планує інвестувати до $70 млрд у закупівлю мільйонів чипів. Компанія ByteDance погодила масштабне збільшення бюджету на розвиток інфраструктури штучного інтелекту, щоб утримати лідерські позиції на глобальному ринку генеративного ШІ та модернізувати власні алгоритми.