Во Львове начали строительство нового дублирующего моста (ФОТО, ВИДЕО)

Во Львове стартовали подготовительные работы по строительству дублирующего моста на улице Емельяна Ковча, которая должна соединить микрорайоны Рясне и Рясне-2 с центром Львова. Новый путепровод будет иметь три полосы движения, вело-пешеходную зону и светофорное регулирование. Работы по строительству будет выполнять ООО "Онур".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Львовский городской совет.

Как отмечают в мэрии, этот проект должен ускорить движение транспорта на перегруженной улице Шевченко и создать условия для реконструкции существующего аварийного моста.

"Микрорайон Рясне и Рясне-2 соединяется с центром Львова мостом, который построен еще в 1888 году. На сегодняшний день он находится в аварийном состоянии и нуждается в полной реконструкции. Следовательно, строительство нового моста просто необходимо. Ведь когда построим новый мост, будет возможность закрыть на реконструкцию существующее. А после реконструкции существует." - Рассказывает Олег Забарило, директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС.

Проект строительства нового путепровода по улице Ковча предусматривает:

строительство путепровода длиной около 32 м и подходов к нему;

реорганизацию дорожного движения на пересечении ул. Шевченко и ул. О. Ковча, а именно устройство трех полос для движения;

устройство общей велосипедно-пешеходной дорожки шириной 3 м и служебного тротуара шириной 0,75 м;

устройство инженерных коммуникаций, в частности водопровода и сетей наружного освещения;

строительство нового светофорного объекта.

На мосту планируют обустроить три полосы движения транспорта: две — со стороны Рясного в направлении центра Львова (одну — в центр, другую — в сторону ул. Варшавской) и одну полосу — из центра Львова в направлении Рясного.

Также на мосту будет общая вело-пешеходная зона. С обеих сторон путепровода будет светофорная регулировка.

Подготовительные работы по строительству нового путепровода подрядчик ООО "Онур" уже приступил. Сейчас производится срезка зеленых насаждений, расчистка территории под строительную площадку и разметка инженерных сетей.

Срок выполнения работ по строительству нового путепровода на ул. Ковча составляет 11 месяцев. Кроме того, завершить работы планируют до конца этого года. Стоимость работ составляет 106,8 млн. грн. Строительство моста будет реализовываться с привлечением кредитных средств.

Отметим, что Львов готовится к масштабным изменениям в дорожной инфраструктуре. Западную объездную дорогу М-10 Львов – Краковец ожидает масштабная реконструкция. Проект охватывает территорию от Рясне-Русского до улицы Городоцкой и включает в себя строительство уникальных для региона инженерных сооружений.

А в декабре 2025 года на Западном обходе Львова завершили реконструкцию путепровода по железной дороге в Зимней Воде на автомобильной дороге М-10 Львов – Краковец. Теперь движение транспорта осуществляется четырьмя полосами.