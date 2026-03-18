У Львові почали будівництво нового дублюючого моста (ФОТО, ВІДЕО)

У Львові стартували підготовчі роботи з побудови дублюючого моста на вулиці Омеляна Ковча, що має з’єднати мікрорайони Рясне і Рясне-2 з центром Львова. Новий шляхопровід матиме три смуги руху, вело-пішохідну зону та світлофорне регулювання. Роботи з будівництва виконуватиме ТзОВ "Онур".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Львівська міська рада.

Як наголошують у мерії, цей проєкт має пришвидшити рух транспорту на перевантаженій вулиці Шевченка та створити умови для реконструкції наявного аварійного моста.

"Мікрорайон Рясне і Рясне-2 з’єднується з центром Львова мостом, який побудований ще у 1888 році. На сьогодні він є в аварійному стані та потребує повної реконструкції. Відтак будівництво нового моста є просто необхідним. Адже коли збудуємо новий міст, буде можливість закрити на реконструкцію існуючий. А після реконструкції старого моста можна буде також облаштувати тут кільцевий рух", — розповідає Олег Забарило, директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР.

Проєкт будівництва нового шляхопроводу на вулиці Ковча передбачає:

будівництво шляхопроводу довжиною близько 32 м та підходів до нього;

реорганізацію дорожнього руху на перетині вул. Т. Шевченка та вул. О. Ковча, а саме облаштування трьох смуг для руху;

облаштування спільної велосипедно-пішохідної доріжки шириною 3 м та службового тротуару шириною 0,75 м;

облаштування інженерних комунікацій, зокрема водопроводу та мереж зовнішнього освітлення;

будівництво нового світлофорного об’єкта.

На мості планують облаштувати три смуги руху транспорту: дві — зі сторони Рясного у напрямку до центру Львова (одну — в центр, іншу — у бік вул. Варшавської) та одну смугу — з центру Львова у напрямку Рясного.

Також на мості буде спільна вело-пішохідна зона. З обох боків шляхопроводу буде світлофорне регулювання.

Підготовчі роботи з будівництва нового шляхопроводу підрядник ТзОВ "Онур" вже розпочав. Зараз відбувається зрізка зелених насаджень, розчистка території під будівельний майданчик та розмітка інженерних мереж.

Термін виконання робіт з будівництва нового шляхопроводу на вулю Ковча становить — 11 місяців. Поза тим завершити роботи планують до кінця цього року. Вартість робіт становить 106,8 млн грн. Будівництво моста буде реалізовуватися із залученням кредитних коштів.

Зауважимо, Львів готується до масштабних змін у дорожній інфраструктурі. Західну об’їзну дорогу М-10 Львів – Краковець чекає масштабна реконструкція. Проєкт охоплює територію від Рясне-Руського до вулиці Городоцької і включає будівництво унікальних для регіону інженерних споруд.

А у грудні 2025 року на Західному обході Львова завершили реконструкцію шляхопроводу через залізницю у Зимній Воді на автомобільній дорозі М-10 Львів – Краковець. Тепер рух транспорту здійснюється чотирма смугами.