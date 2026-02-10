У Львові розпочнуть будівництво дублюючого моста за 107,5 млн грн: роботи виконуватиме Onur (ВІДЕО)

Компанія Onur стала підрядником будівництва нового дублюючого моста у Львові вартістю 107,5 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Львівська міська рада.

Зазначається, що дублюючий міст на вулиці Омеляна Ковча матиме три смуги руху, вело-пішохідну зону та світлофорне регулювання. З ТзОВ "Онур" вже уклали договір. Далі, щоб розпочати будівництво, необхідно узгодити питання технічного і авторського нагляду та отримати дозвіл на початок будівельних робіт.

Цей проєкт має пришвидшити рух транспорту на перевантаженій вулиці Шевченка та створити умови для реконструкції наявного аварійного моста.

"Мікрорайон Рясне і Рясне-2 з’єднується з центром Львова мостом, який побудований ще у 1888 році. У середині 50-х років минулого століття його частково ремонтували, тож на сьогодні він є в аварійному стані та потребує повної реконструкції. Відтак будівництво нового моста є просто необхідним. Адже коли збудуємо новий міст, буде можливість закрити на реконструкцію існуючий, а також облаштувати тут кільцевий рух", — розповів Олег Забарило, директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР.

Посадовець нагадав, що на будівництво нового моста на вулиці Ковча кілька разів оголошували тендери.

Проєкт будівництва передбачає, що довжина нового моста буде приблизно 32 метри. На мості облаштують три смуги руху транспорту: дві — зі сторони Рясного у напрямку до центру Львова (одну — в центр, іншу — у бік вул. Варшавської) та одну смугу — з центру Львова у напрямку Рясного.

Також на мості буде спільна вело-пішохідна зона. З обох боків шляхопроводу буде світлофорне регулювання, яке дасть можливість по вул. Тунельній їхати в напрямку вул. Варшавської без зупинок.

Термін виконання робіт — 11 місяців. Підготовчі роботи планують розпочати вже у першій половині березня. Вартість робіт становить 107 млн грн. Будівництво моста буде реалізовуватися за бюджетні та кредитні кошти відповідно до кредитної угоди з АТ "Ощадбанк".

Зауважимо, Львів готується до масштабних змін у дорожній інфраструктурі. Західну об’їзну дорогу М-10 Львів – Краковець чекає масштабна реконструкція. Проєкт охоплює територію від Рясне-Руського до вулиці Городоцької і включає будівництво унікальних для регіону інженерних споруд.

А у грудні 2025 року на Західному обході Львова завершили реконструкцію шляхопроводу через залізницю у Зимній Воді на автомобільній дорозі М-10 Львів – Краковець. Тепер рух транспорту здійснюється чотирма смугами.