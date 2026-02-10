Во Львове начнут строительство дублирующего моста за 107,5 млн грн: работы будет выполнять Onur (ВИДЕО)

Компания Onur стала подрядчиком строительства нового дублирующего моста во Львове стоимостью 107,5 млн. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Львовский городской совет.

Отмечается, что дублирующий мост на улице Емельяна Ковча будет иметь три полосы движения, вело-пешеходную зону и светофорное регулирование. С ООО "Онур" уже заключили договор. Далее, чтобы начать строительство необходимо согласовать вопросы технического и авторского надзора и получить разрешение на начало строительных работ.

Этот проект должен ускорить движение транспорта по перегруженной улице Шевченко и создать условия для реконструкции существующего аварийного моста.

"Микрорайон Рясне и Рясне-2 соединяется с центром Львова мостом, который построен еще в 1888 году. В середине 50-х годов прошлого века его частично ремонтировали, поэтому на сегодняшний день он находится в аварийном состоянии и нуждается в полной реконструкции. Следовательно, строительство нового моста просто необходимо. обустроить здесь кольцевое движение", - рассказал Олег Забарило, директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС.

Чиновник напомнил, что на строительство нового моста на улице Ковча несколько раз объявляли тендеры.

Проект строительства предполагает, что длина нового моста будет примерно 32 метра. На мосту обустроят три полосы движения транспорта: две — со стороны Рясного в направлении центра Львова (одну — в центр, другую — в сторону ул. Варшавской) и одну полосу — из центра Львова в направлении Рясного.

Также на мосту будет общая вело-пешеходная зона. С обеих сторон путепровода будет светофорная регулировка, которая даст возможность по ул. Тоннельной ехать в направлении ул. Варшавской без остановок.

Срок выполнения работ – 11 месяцев. Подготовительные работы планируется начать уже в первой половине марта. Стоимость работ составляет 107 млн. грн. Строительство моста будет реализовываться за бюджетные и кредитные средства в соответствии с кредитным соглашением с АО "Ощадбанк".

Отметим, что Львов готовится к масштабным изменениям в дорожной инфраструктуре. Западную объездную дорогу М-10 Львов – Краковец ждет масштабная реконструкция. Проект охватывает территорию от Рясне-Русского до улицы Городоцкой и включает в себя строительство уникальных для региона инженерных сооружений.

А в декабре 2025 года на Западном обходе Львова завершили реконструкцию путепровода по железной дороге в Зимней Воде на автомобильной дороге М-10 Львов – Краковец. Теперь движение транспорта осуществляется четырьмя полосами.