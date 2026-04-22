Во Львове за 10,9 млн евро от ЕИБ отремонтируют троллейбусные линии

Во Львове за 10,9 млн евро от ЕИБ отремонтируют троллейбусные линии / Львовский городской совет

ЛКП "Львовавтодор" определило победителя тендера на ремонт и модернизацию троллейбусной инфраструктуры города. Работы на двух магистральных маршрутах и электролинии проведет турецкая компания "Онур". Общая стоимость подписанных контрактов составляет 10,9 млн. евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на результаты торгов на сайте Tenders Electronic Daily.

Модернизация состоится в рамках масштабной программы "Городской общественный транспорт Украины", поддерживаемой Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Объемы и сроки работ

Проект предполагает реконструкцию сетей общей протяженностью 6,3 км. Тендер был разделен на несколько лотов, большинство из которых выиграл "Онур":

  • Ул. Стрыйская: модернизация линии должна быть завершена через 210 дней.
  • Ул. Зеленая: ремонтные работы продлятся 150 дней.
  • Плод. Таможенная: замена кабельных линий 600 В от подстанции №6 запланирована на 120 дней.

Отдельный лот касается улицы Троллейбусной. Этот этап будет реализовываться при смешанном финансировании: кроме средств ЕИБ, Львовский городской совет должен выделить около 900 тыс. евро. Сейчас идет процесс согласования финансирования со стороны города, после чего будет избран подрядчик.

Сотрудничество с международными институтами

Программа "Городской общественный транспорт Украины" действует с 2017 года. Ранее Львов уже получил от ЕИБ кредит в размере 39 млн. евро, за которые был обновлен парк автобусов, троллейбусов и трамваев. Нынешний этап модернизации направлен на улучшение технического состояния контактных сетей, что позволит повысить надежность и скорость движения экологического транспорта в городе.

Напомним, во Львов планируют создать новое общественное пространство возле Оперного театра. На месте бывшего рынка "Добробут" появится зеленая зона с фонтаном и подземным паркингом, который в случае необходимости служит надежным укрытием.

Автор:
Максим Кольц