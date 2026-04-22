У Львові за 10,9 млн євро від ЄІБ відремонтують тролейбусні лінії

ЛКП "Львівавтодор" визначило переможця тендеру на ремонт та модернізацію тролейбусної інфраструктури міста. Роботи на двох магістральних маршрутах та електролінії виконає турецька компанія "Онур". Загальна вартість підписаних контрактів становить 10,9 млн євро.

Модернізація відбудеться у межах масштабної програми "Міський громадський транспорт України", що підтримується Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

Обсяги та терміни робіт

Проєкт передбачає реконструкцію мереж загальною протяжністю 6,3 км. Тендер було розділено на кілька лотів, більшість із яких виграв "Онур":

Вул. Стрийська: модернізація лінії має бути завершена за 210 днів.

Вул. Зелена: ремонтні роботи триватимуть 150 днів.

Пл. Митна: заміна кабельних ліній 600 В від підстанції №6 запланована на 120 днів.

Окремий лот стосується вулиці Тролейбусної. Цей етап реалізуватимуть за змішаного фінансування: окрім коштів ЄІБ, Львівська міська рада має виділити близько 900 тис. євро. Наразі триває процес погодження фінансування з боку міста, після чого буде обрано підрядника.

Співпраця з міжнародними інституціями

Програма "Міський громадський транспорт України" діє з 2017 року. Раніше Львів уже отримав від ЄІБ кредит у розмірі 39 млн євро, за які було оновлено парк автобусів, тролейбусів та трамваїв. Поточний етап модернізації спрямований на покращення технічного стану контактних мереж, що дозволить підвищити надійність та швидкість руху екологічного транспорту в місті.

Нагадаємо, у Львів планують створити новий громадський простір біля Оперного театру. На місці колишнього ринку "Добробут" з'явиться зелена зона з фонтаном та підземним паркінгом, який у разі потреби слугуватиме надійним укриттям.