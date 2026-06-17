Во Львовской области продают мебельную фабрику вместе с техникой и штатом: какая цена

В Шептицком Львовской области выставили на продажу 100% доли действующего деревообрабатывающего и мебельного бизнеса. Владельцы оценили предприятие, работающее под собственной торговой маркой, в 1,25 миллиона долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Inventure.

Предприятие работает на базе бывшего цеха по переработке древесины и изготовлению тарной заготовки. В настоящее время среднегодовой оборот компании составляет 50 миллионов гривен.

Активы предприятия

Производственные мощности предприятия развернуты на базе бывшего цеха по переработке древесины и изготовлению тарной заготовки. В собственности компании находится недвижимость общей площадью 4993,6 кв. м, которая включает единый имущественный комплекс из 8 зданий:

сборочный цех площадью 1223,5 кв. м;

здание лесопильного участка площадью 604,3 кв. м;

здание машинной отделки площадью 568,2 кв. м;

административно-бытовой комплекс площадью 536,3 кв. м;

цех подготовки инструментов площадью 256,8 кв. м;

электроподстанция (198,3 кв. м) и котельная (94,4 кв. м);

проходная площадью 17,9 кв. м.

Среди дополнительных помещений налицо склад на 1 081,5 кв. м, здание клетевого ствола (255,2 кв. м) и сушильные мощности (в общей сложности более 217 кв. м), включая новую сушильную камеру, которая готовится к документальному вводу в эксплуатацию.

Основная площадка расположена на арендованном у Червоноградского городского совета земельном участке площадью 1,4559 га.

Договор аренды действует до 2030 г. с преимущественным правом продления, ставка составляет 6% от нормативной денежной оценки. Дополнительно оформлена аренда на коммерческий участок площадью 0,1372 га.

Операционная деятельность

Компания специализируется на изготовлении деревянной мебели для дома средней ценовой категории (кровати, комоды, тумбы).

Производство оснащено полным комплектом деревообрабатывающих станков, сушильным оборудованием и собственным спецтранспортом (автопогрузчик Nissan).

Штат из 50 квалифицированных специалистов обеспечивает закрытый цикл производства: от первичной переработки булыжника до выпуска сложных индивидуальных заказов для сектора B2C и коммерческой недвижимости (гостиницы, офисы, рестораны).

Фото: Inventure

Фото: Inventure

Напомним, в Полтаве было выставлено на продажу действующее предприятие по производству металлоконструкций и полимерных опор стоимостью $960 000. Предприятие имеет законтрактованный доход, собственные торговые марки и два цеха, а прогнозируемый срок окупаемости инвестиций составляет менее 2 лет.