На Львівщині продають меблеву фабрику разом із технікою та штатом: яка ціна

У місті Шептицький Львівської області виставили на продаж 100% частки діючого деревообробного та меблевого бізнесу. Власники оцінили підприємство, що працює під власною торговою маркою, у 1,25 мільйона доларів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Іnventure.

Підприємство здійснює діяльність на базі колишнього цеху з переробки деревини та виготовлення тарної заготовки. Наразі середньорічний оборот компанії становить 50 мільйонів гривень.

Активи підприємства

Виробничі потужності підприємства розгорнуті на базі колишнього цеху з переробки деревини та виготовлення тарної заготовки. У власності компанії перебуває нерухомість загальною площею 4 993,6 кв. м, яка включає єдиний майновий комплекс із 8 будівель:

складальний цех площею 1 223,5 кв. м;

будівля лісопильної дільниці площею 604,3 кв. м;

будівля машинної обробки площею 568,2 кв. м;

адміністративно-побутовий комплекс площею 536,3 кв. м;

цех підготовки інструментів площею 256,8 кв. м;

електропідстанція (198,3 кв. м) та котельня (94,4 кв. м);

прохідна площею 17,9 кв. м.

Серед додаткових приміщень у наявності склад на 1 081,5 кв. м, будівля клітьового ствола (255,2 кв. м) та сушильні потужності (загалом понад 217 кв. м), включаючи нову сушильну камеру, яка готується до документального введення в експлуатацію.

Основний майданчик розташований на орендованій у Червоноградської міської ради земельній ділянці площею 1,4559 га.

Договір оренди діє до 2030 року з переважним правом продовження, ставка становить 6% від нормативної грошової оцінки. Додатково оформлено оренду на комерційну ділянку площею 0,1372 га.

Операційна діяльність

Компанія спеціалізується на виготовленні дерев'яних меблів для дому середньої цінової категорії (ліжка, комоди, тумби).

Виробництво оснащене повним комплектом деревообробних верстатів, сушильним обладнанням та власним спецтранспортом (автонавантажувач Nissan).

Штат із 50 кваліфікованих фахівців забезпечує закритий цикл виробництва: від первинної переробки кругляка до випуску складних індивідуальних замовлень для сектору B2C та комерційної нерухомості (готелі, офіси, ресторани).

Фото: Іnventure

Фото: Іnventure

Нагадаємо, у Полтаві виставили на продаж діюче підприємство з виробництва металоконструкцій та полімерних опор вартістю $960 000. Підприємство має законтрактований дохід, власні торгові марки та два цехи, а прогнозований строк окупності інвестицій становить менше 2 років.