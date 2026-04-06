Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,65

--0,16

EUR

50,31

--0,14

Наличный курс:

USD

43,60

43,50

EUR

50,65

50,45

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Водители грузовиков и автобусов получили право управлять сельхозтехникой без спецудостоверения

трактор
Правительство упростило доступ к управлению агротехникой во время войны

Кабинет Министров Украины отменил требование о наличии трехлетнего стажа для получения разрешения на управление сельхозтехникой.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Теперь водители, имеющие удостоверение на управление грузовыми автомобилями, автобусами или микроавтобусами (категории С1, С, D1, D), могут садиться за руль тракторов и комбайнов без специального удостоверения тракториста-машиниста.

Это решение распространяется даже на тех водителей, чей профессиональный стаж составляет менее трех лет.

Как отметила Свириденко, речь идет о машинах категорий А1, А2, В1, В2, В3 — тракторы, самоходные зерно- и кукурузоуборочные машины, самоходные машины для уборки корнеплодов, картофеля, овощей, фруктов и ягод.

"Многие трактористы-машинисты сейчас защищают государство в рядах Сил обороны. Поэтому агропроизводители испытывают дефицит кадров. Такое упрощение условий поможет привлечь дополнительных работников, особенно в периоды пиковых полевых работ — посевной и жатвы", - подчеркнула глава правительства.

Кроме того, Минэкономики утвердило первую в 2026 году выплату по программе компенсации 25% стоимости отечественной сельскохозяйственной техники и оборудования. Сумму 126,1 млн грн распределят между 382 агропроизводителями, подавшими заявки в декабре 2025 года и январе-феврале 2026 года.

Автор:
Татьяна Бессараб