Водители грузовиков и автобусов получили право управлять сельхозтехникой без спецудостоверения

Кабинет Министров Украины отменил требование о наличии трехлетнего стажа для получения разрешения на управление сельхозтехникой.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Теперь водители, имеющие удостоверение на управление грузовыми автомобилями, автобусами или микроавтобусами (категории С1, С, D1, D), могут садиться за руль тракторов и комбайнов без специального удостоверения тракториста-машиниста.

Это решение распространяется даже на тех водителей, чей профессиональный стаж составляет менее трех лет.

Как отметила Свириденко, речь идет о машинах категорий А1, А2, В1, В2, В3 — тракторы, самоходные зерно- и кукурузоуборочные машины, самоходные машины для уборки корнеплодов, картофеля, овощей, фруктов и ягод.

"Многие трактористы-машинисты сейчас защищают государство в рядах Сил обороны. Поэтому агропроизводители испытывают дефицит кадров. Такое упрощение условий поможет привлечь дополнительных работников, особенно в периоды пиковых полевых работ — посевной и жатвы", - подчеркнула глава правительства.

Кроме того, Минэкономики утвердило первую в 2026 году выплату по программе компенсации 25% стоимости отечественной сельскохозяйственной техники и оборудования. Сумму 126,1 млн грн распределят между 382 агропроизводителями, подавшими заявки в декабре 2025 года и январе-феврале 2026 года.