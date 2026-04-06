Водії вантажівок та автобусів зможуть керувати сільгосптехнікою без спеціального посвідчення

Уряд спростив доступ до керування агротехнікою під час війни / Depositphotos

Кабінет Міністрів України скасував вимогу щодо наявності трирічного стажу для отримання дозволу на керування сільгосптехнікою.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Тепер водії, які мають посвідчення на керування вантажними автомобілями, автобусами або мікроавтобусами (категорії С1, С, D1, D), можуть сідати за кермо тракторів та комбайнів без спеціального посвідчення тракториста-машиніста.

Це рішення розповсюджується навіть на тих кермувальників, чий професійний стаж становить менше трьох років.

Як зазначила Свириденко, мова про машини категорій А1, А2, В1, В2, В3 — трактори, самохідні зерно- і кукурудзозбиральні машини, самохідні машини для збирання коренеплодів, картоплі, овочів, фруктів і ягід тощо.

"Багато трактористів-машиністів зараз захищають державу у лавах Силах оборони. Через це агровиробники відчувають дефіцит кадрів. Таке спрощення умов допоможе залучити додаткових працівників, особливо в періоди пікових польових робіт — посівної та жнив", - наголосила очільниця уряду.

Окрім цього, Мінекономіки затвердило першу у 2026 році виплату за програмою компенсації 25% вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання. Суму 126,1 млн грн розподілять між 382 агровиробниками, які подали заявки у грудні 2025 року та січні-лютому 2026 року.

Автор:
Тетяна Бесараб