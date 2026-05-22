Водители "Укрпочты" будут получать до 65 тысяч грн зарплаты
Заработная плата для водителей магистральных маршрутов Укрпочта с 1 июня 2026 возрастет до 65 000 грн.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение генерального директора компании Игоря Смилянского.
Повышение оплаты труда связано с расширением логистических операций и обновлением автопарка. В компании отмечают, что водители будут работать на новых магистральных маршрутах в рамках автоматизированной системы доставки.
В "Укрпочте" также сообщили о необходимости дополнительного персонала, в частности:
- водители магистральных маршрутов;
- специалисты по ИТ;
- работники сети и смежных направлений.
Компания отмечает, что уровень оплаты труда формируется с учетом соблюдения норм рабочего времени и социальных гарантий, в том числе оплачиваемых отпусков и больничных.
Набор персонала проходит через официальный сайт вакансий и во время профильных карьерных мероприятий.
"Укрпочта" завершила первые четыре месяца 2026 года с прибылью как по операционной деятельности, так и по общему финансовому результату. В компании заявили, что это произошло, несмотря на сложный зимний период, обстрелы, потери имущества и рост расходов на топливо.