Водители "Укрпочты" будут получать до 65 тысяч грн зарплаты

Водители "Укрпочты" будут получать до 65 тысяч грн зарплаты / Depositphotos

Заработная плата для водителей магистральных маршрутов Укрпочта с 1 июня 2026 возрастет до 65 000 грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение генерального директора компании Игоря Смилянского.

Повышение оплаты труда связано с расширением логистических операций и обновлением автопарка. В компании отмечают, что водители будут работать на новых магистральных маршрутах в рамках автоматизированной системы доставки.

В "Укрпочте" также сообщили о необходимости дополнительного персонала, в частности:

  • водители магистральных маршрутов;
  • специалисты по ИТ;
  • работники сети и смежных направлений.

Компания отмечает, что уровень оплаты труда формируется с учетом соблюдения норм рабочего времени и социальных гарантий, в том числе оплачиваемых отпусков и больничных.

Набор персонала проходит через официальный сайт вакансий и во время профильных карьерных мероприятий.

"Укрпочта" завершила первые четыре месяца 2026 года с прибылью как по операционной деятельности, так и по общему финансовому результату. В компании заявили, что это произошло, несмотря на сложный зимний период, обстрелы, потери имущества и рост расходов на топливо.

Автор:
Татьяна Гойденко