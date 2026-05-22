Водії "Укрпошти" отримуватимуть до 65 тисяч грн зарплати

Заробітна плата для водіїв магістральних маршрутів Укрпошта з 1 червня 2026 року зросте до 65 000 грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення генерального директора компанії Ігоря Смілянського.

Підвищення оплати праці пов’язане з розширенням логістичних операцій та оновленням автопарку. У компанії зазначають, що водії працюватимуть на нових магістральних маршрутах у межах автоматизованої системи доставки.

В "Укрпошті" також повідомили про потребу в додатковому персоналі, зокрема:

водії магістральних маршрутів;

фахівці з ІТ;

працівники мережі та суміжних напрямків.

Компанія наголошує, що рівень оплати праці формується з урахуванням дотримання норм робочого часу та соціальних гарантій, зокрема оплачуваних відпусток і лікарняних.

Набір персоналу триває через офіційний сайт вакансій та під час профільних кар’єрних заходів.

Зауважила, "Укрпошта" завершила перші чотири місяці 2026 року з прибутком як за операційною діяльністю, так і за загальним фінансовим результатом. У компанії заявили, що це відбулося попри складний зимовий період, обстріли, втрати майна та зростання витрат на пальне.