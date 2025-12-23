Водопровод, дороги, пункты пропуска: за год Агентство восстановления сэкономило более 13 млрд грн бюджетных средств

В 2025 году Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры продемонстрировало положительный результат – 13 миллиардов гривен экономии. Это стало возможным благодаря системному просмотру проектной документации. В частности, смету Николаевского водопровода удалось уменьшить на 2,4 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, новая команда Агентства восстановления, во главе с Сергеем Сухомлином, сосредоточилась на проверке технических решений и реальных объемов работ. Во многих случаях выяснялось, что старые проекты содержали повышенные расчеты или базировались на неэффективных технологиях.

Николаевский водопровод

Самым показательным стал проект водопровода для Николаева. Если в 2024 году его стоимость оценивалась в 8,7 млрд грн, то после профессионального перерасчета она снизилась до 6,3 млрд грн. Интересно, что проект при этом стал лучше. К нему добавили:

современная система очистки воды и резервное питание;

энергоэффективные технологии и укрытия для персонала;

возможность использовать воду для орошения полей.

Кулеба отметил, что сэкономленные 2,4 млрд. грн. уже работают на подготовку водных проектов в других областях.

Пункты пропуска

Вместо того чтобы тратить по 100 млн грн на капитальное строительство одного пункта пропуска, Агентство предложило модульные решения. Стоимость одного такого объекта - всего 20 млн грн. Модульные конструкции ничем не уступают капитальному: они автономны, безбарьерны и оборудованы всеми необходимыми сетями, но возводятся в разы быстрее. До конца года обновят 10 таких пунктов, что сохранит государству 1,5 млрд. грн.

Дороги и защита энергетики

Значительная часть экономии пришлась на защиту критической инфраструктуры — благодаря оптимизации расходов здесь удалось сохранить 8,6 млрд грн, не уменьшая уровень безопасности объектов.

Изменения коснулись и дорог. Теперь сметы формируются на основе реальных рыночных цен в каждом регионе. К примеру, если раньше цена за квадратный метр асфальта могла достигать 2400 грн, то сейчас средняя стоимость по стране стабилизировалась на уровне 1200 грн. Это позволило сэкономить около 1 млрд грн из дорожного бюджета при сохранении высокого качества покрытия.

Сэкономленные средства остаются в бюджете и будут использованы для дальнейшего развития Украины, поддержки общин и укрепления инфраструктуры.

Напомним, Агентство восстановления и развития инфраструктуры до конца января 2026 года построит защиту для 120 подстанций, находящихся на прифронтовых территориях.