Водогін, дороги, пункти пропуску: за рік Агентство відновлення зекономило понад 13 млрд грн бюджетних коштів

У 2025 році Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури продемонструвало позитивний результат — 13 мільярдів гривень економії. Це стало можливим завдяки системному перегляду проєктної документації. Зокрема кошторис Миколаївського водогону вдалося зменшити на 2,4 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

За його словами, нова команда Агентства відновлення, на чолі зі Сергієм Сухомлином зосередилася на перевірці технічних рішень та реальних обсягів робіт. У багатьох випадках з’ясовувалося, що старі проєкти містили завищені розрахунки або базувалися на неефективних технологіях.

Миколаївський водогін

Найпоказовішим став проєкт водогону для Миколаєва. Якщо у 2024 році його вартість оцінювали у 8,7 млрд грн, то після фахового перерахунку вона знизилася до 6,3 млрд грн. Цікаво, що проєкт при цьому став кращим. До нього додали:

сучасну систему очищення води та резервне живлення;

енергоефективні технології та укриття для персоналу;

можливість використовувати воду для зрошення полів.

Кулеба зазначив, що зекономлені 2,4 млрд грн уже працюють на підготовку водних проєктів в інших областях.

Пункти пропуску

Замість того, щоб витрачати по 100 млн грн на капітальне будівництво одного пункту пропуску, Агентство запропонувало модульні рішення. Вартість одного такого об'єкта — лише 20 млн грн. Модульні конструкції нічим не поступаються капітальним: вони автономні, безбар’єрні та обладнані всіма необхідними мережами, але зводяться в рази швидше. До кінця року оновлять 10 таких пунктів, що збереже державі 1,5 млрд грн.

Дороги та захист енергетики

Значна частина економії припала на захист критичної інфраструктури — тут завдяки оптимізації витрат вдалося зберегти 8,6 млрд грн, не зменшуючи рівень безпеки об’єктів.

Зміни торкнулися і доріг. Тепер кошториси формуються на основі реальних ринкових цін у кожному регіоні. Наприклад, якщо раніше ціна за квадратний метр асфальту могла сягати 2400 грн, то зараз середня вартість по країні стабілізувалася на рівні 1200 грн. Це дозволило заощадити майже 1 млрд грн із дорожнього бюджету при збереженні високої якості покриття.

Зекономлені кошти залишаються в бюджеті та будуть використані для подальшої розбудови України, підтримки громад та зміцнення інфраструктури.

Нагадаємо, Агентство відновлення та розвитку інфраструктури до кінця січня 2026 збудує захист для 120 підстанцій, які знаходяться на прифронтових територіях.