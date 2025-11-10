Восстановление прифронтовых общин: Харьков готов стать региональным офисом Реестра убытков

В Страсбурге мэр Харькова Игорь Терехов встретился с генеральным секретарем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Матье Мори. Они обсудили восстановление прифронтовых территорий и участие общин в работе с Реестром убытков RD4U. Терехов подчеркнул, что Харьков готов стать платформой для создания регионального офиса Реестра убытков.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Ассоциация прифронтовых городов и общин (АПМГ).

Харьков претендует на создание регионального офиса RD4U

Игорь Терехов подчеркнул, что для Украины и Харькова сотрудничество с Конгрессом местных и региональных властей имеет стратегическое значение. Во время встречи он представил деятельность Ассоциации прифронтовых городов и общин, в которую вошли регионы, наиболее пострадавшие от российской агрессии.

Цель Ассоциации - объединить усилия по защите интересов прифронтовых общин, координации помощи населения и совместного участия в восстановительных проектах.

Терехов подчеркнул, что у Харькова уже есть существенный опыт в восстановлении жилищной и критической инфраструктуры, поэтому город готов стать базой для создания регионального офиса Реестра убытков.

"Харьков - один из наиболее пострадавших от войны городов: более 12 тысяч поврежденных зданий, из них девять тысяч - жилых. У нас есть 160 тысяч жителей, которые потеряли дома. Поэтому вопрос создания Реестра убытков и участия прифронтовых общин в этом процессе для нас чрезвычайно важен", - заявил Терехов.

Игорь Терехов провел переговоры с Советом Европы.

Матье Мори поблагодарил Игоря Терехова за представленную инициативу и отметил, что Украина демонстрирует значительный прогресс в децентрализации и развитии местного самоуправления даже во время войны. Он подчеркнул, что для Конгресса прифронтовые города являются ключевыми партнерами в процессах восстановления, работе с Реестром убытков и подготовке муниципалитетов к послевоенному восстановлению.

"Мы видим большой прогресс в сотрудничестве между украинскими ассоциациями местного самоуправления и правительством по вопросам децентрализации. Мы также работаем над многоуровневым управлением и хотим, чтобы украинские общины играли активную роль в этих процессах", - подчеркнул Мори.

Напомним, Ассоциацию прифронтовых городов и общин создали 18 сентября в Харькове. Цель нового объединения – защитить интересы ежедневно живущих под обстрелами территорий и заложить основу для их экономического роста после войны.