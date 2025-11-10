Відновлення прифронтових громад: Харків готовий стати регіональним офісом Реєстру збитків

У Страсбурзі мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з генеральним секретарем Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Матьє Морі. Вони обговорили відновлення прифронтових територій та участь громад у роботі з Реєстром збитків RD4U. Терехов наголосив, що Харків готовий стати платформою для створення регіонального офісу Реєстру збитків.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Асоціація прифронтових міст та громад (АПМГ).

Харків претендує на створення регіонального офісу RD4U

Ігор Терехов наголосив, що для України та Харкова співпраця з Конгресом місцевих і регіональних влад має стратегічне значення. Під час зустрічі він представив діяльність Асоціації прифронтових міст та громад, до якої увійшли регіони, що найбільше постраждали від російської агресії.

Мета Асоціації — об’єднати зусилля для захисту інтересів прифронтових громад, координації допомоги населення та спільної участі у відновлювальних проєктах.

Терехов підкреслив, що Харків уже має суттєвий досвід у відновленні житлової та критичної інфраструктури, тому місто готове стати базою для створення регіонального офісу Реєстру збитків.

"Харків — одне з міст, що найбільше постраждали від війни: понад 12 тисяч пошкоджених будівель, з них дев’ять тисяч — житлових. Ми маємо 160 тисяч мешканців, які втратили домівки. Тому питання створення Реєстру збитків і участі прифронтових громад у цьому процесі для нас надзвичайно важливе", - заявив Терехов.

Ігор Терехов провів перемовини з Радою Європи.

Матьє Морі подякував Ігорю Терехову за представлену ініціативу та відзначив, що Україна демонструє значний прогрес у децентралізації та розвитку місцевого самоврядування навіть під час війни. Він наголосив, що для Конгресу прифронтові міста є ключовими партнерами у процесах відновлення, роботі з Реєстром збитків та підготовці муніципалітетів до післявоєнної відбудови.

"Ми бачимо великий прогрес у співпраці між українськими асоціаціями місцевого самоврядування та урядом у питаннях децентралізації. Ми також працюємо над багаторівневим управлінням і хочемо, щоб українські громади мали активну роль у цих процесах", - наголосив Морі.

Нагадаємо, Асоціацію прифронтових міст та громад створили 18 вересня у Харкові. Мета нового об’єднання – захистити інтереси територій, що щодня живуть під обстрілами, та закласти основу для їх економічного зростання після війни.