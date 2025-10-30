Запланована подія 2

Читати українською

Восстановление Украины: еще 15 проектов общин получат финансирование на 100 млн. грн.

15 проектов восстановления получат финансирование. / Freepik

В рамках "Программы восстановления Украины" (ППУ III) Кабмин согласовал перераспределение государственной субвенции. Дополнительное финансирование получит 15 приоритетных проектов в девяти областях страны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Эти инициативы являются ключевыми для обеспечения жизнедеятельности общин. В частности, речь идет о:

  • 11 проектов по критически важному восстановлению систем водоснабжения и водоотвода;
  • 4 проекта по восстановлению учреждений здравоохранения.

Новые объекты будут реализованы в Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Черновицкой, Львовской, Тернопольской и Херсонской областях.

Количество и направление проектов по областям.
Количество и направление проектов по областям.

Финансирование проходит в рамках сотрудничества с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), общее соглашение с которым составляет 100 млн евро. Государственным бюджетом в этом году на финансирование проектов развития направляется 1 млрд грн субвенции.

На сегодняшний день в рамках программы в целом одобрено 130 проектов с общей стоимостью около 4,7 млрд грн. Прозрачность и приоритет всех инициатив обеспечена через цифровую экосистему DREAM, куда общины подают свои заявки на восстановление.

Ранее сообщалось, что 331 община подала в общей сложности 677 заявок на финансирование проектов восстановления в рамках совместных программ с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Эти программы включают "Чрезвычайную кредитную программу для восстановления Украины", "Программу по восстановлению Украины" и "Программу восстановления Украины ІІІ Транш В".

Автор:
Татьяна Ковальчук