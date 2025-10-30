Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,01

--0,07

EUR

48,87

--0,11

Готівковий курс:

USD

42,13

42,05

EUR

49,25

49,10

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Відновлення України: ще 15 проєктів громад отримають фінансування на 100 млн грн

будівельник, каска, креслення
15 проєктів відновлення отримають фінансування. / Freepik

У рамках “Програми відновлення України” (ПВУ ІІІ) Кабмін погодив перерозподіл державної субвенції. Додаткове фінансування отримають 15 пріоритетних проєктів у дев’яти областях країни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Ці ініціативи є ключовими для забезпечення життєдіяльності громад. Зокрема, йдеться про:

  • 11 проєктів з критично важливого відновлення систем водопостачання та водовідведення; 
  • 4 проєкти з відновлення закладів охорони здоров’я.

Нові об’єкти будуть реалізовані у Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській та Херсонській областях.

Фото 2 — Відновлення України: ще 15 проєктів громад отримають фінансування на 100 млн грн
Кількість і напрямок проєктів по областям.
Фото 3 — Відновлення України: ще 15 проєктів громад отримають фінансування на 100 млн грн
Кількість і напрямок проєктів по областям.

Фінансування відбувається в рамках співпраці з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), загальна угода з яким складає 100 млн євро. Державним бюджетом цього року на фінансування проєктів розвитку спрямовується 1 млрд грн субвенції.

На сьогодні в межах програми загалом схвалено 130 проєктів із загальною вартістю близько 4,7 млрд грн. Прозорість та пріоритет всіх ініціатив забезпечена через цифрову екосистему DREAM, куди громади подають свої заявки на відновлення.

Раніше повідомлялося, що 331 громада подала загалом 677 заявок на фінансування проєктів відновлення в межах спільних програм з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Ці програми включають "Надзвичайну кредитну програму для відновлення України", "Програму з відновлення України" та "Програму відновлення України ІІІ Транш В".

Автор:
Тетяна Ковальчук