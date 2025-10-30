Відновлення України: ще 15 проєктів громад отримають фінансування на 100 млн грн

У рамках “Програми відновлення України” (ПВУ ІІІ) Кабмін погодив перерозподіл державної субвенції. Додаткове фінансування отримають 15 пріоритетних проєктів у дев’яти областях країни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Ці ініціативи є ключовими для забезпечення життєдіяльності громад. Зокрема, йдеться про:

11 проєктів з критично важливого відновлення систем водопостачання та водовідведення;

4 проєкти з відновлення закладів охорони здоров’я.

Нові об’єкти будуть реалізовані у Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській та Херсонській областях.

Кількість і напрямок проєктів по областям.



Фінансування відбувається в рамках співпраці з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), загальна угода з яким складає 100 млн євро. Державним бюджетом цього року на фінансування проєктів розвитку спрямовується 1 млрд грн субвенції.

На сьогодні в межах програми загалом схвалено 130 проєктів із загальною вартістю близько 4,7 млрд грн. Прозорість та пріоритет всіх ініціатив забезпечена через цифрову екосистему DREAM, куди громади подають свої заявки на відновлення.

Раніше повідомлялося, що 331 громада подала загалом 677 заявок на фінансування проєктів відновлення в межах спільних програм з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Ці програми включають "Надзвичайну кредитну програму для відновлення України", "Програму з відновлення України" та "Програму відновлення України ІІІ Транш В".