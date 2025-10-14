Запланована подія 2

Возле столичного метро "Арсенальная" может появиться 6-этажный торгово-офисный центр

Возле метро "Арсенальная" может появиться 6-этажный ТЦ с офисами / A Development

Новый торгово-офисный центр A-Station должен появиться в 1 минуте ходьбы от станции метро "Арсенальная" в историческом центре Киева. Разработчиком проекта является девелоперская компания A Development.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на A Development.

Это новый проект A Development, который восстанет по соседству с наиболее надежного укрытия в Киеве (глубина станции метро "Арсенальная" - 100 м), в историческом центре с удобной транспортной развязкой.

Девелоперы указывают, что расположение центра будет удобным и выгодным как для посетителей, так и для бизнеса.

В заведении планируется размещение известных торговых точек и трехуровневого паркинга. Также на фото проекта видно, что здание будет иметь 6 этажей.

"Это пространство для развития украинских бизнесов в центре Киева дополняет Арсенальную и гармонично сочетает настоящее с прошлым", - говорится в сообщении девелопера.

Напомним, в Белой Церкви в Киевской области планируют реконструировать старое здание и открыть новый торгово-офисный центр.

Автор:
Ярослава Тюпка