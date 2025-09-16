Запланована подія 2

В Белой Церкви начали строить новый торгово-офисный центр на месте старого здания

реконструкция в Белой Церкви
Новый торговый центр будет два этажа. Фото с сайта "Эспрессо: Белая Церковь"

В городе Белая Церковь в Киевской области начались работы по реконструкции нежилого помещения с целью открытия на этом месте торгово-офисной локации. Разрешение на выполнение строительных работ было выдано 1 июля 2025, работы должны завершиться в третьем квартале 2026 года.

 

О начале реконструкции сообщает Delo.ua со ссылкой на издание " Эспрессо: Белая Церковь".

Сообщается, что территория ограждена забором. На этом месте прокладываются трубы, частично срезают деревья. Раньше здесь был МАФ.

В прошлом году в июне на заседании земельной комиссии была утверждена передача земли в аренду на 5 лет с целью обустройства торгового пространства. Арендатором земельного участка площадью 0,03 га стала ФЛП Татьяна Ткаленко.

Согласно документации, разрешение на выполнение строительных работ выдано 1 июля 2025 года. Реконструкция должна была начаться в третьем квартале 2025 года (с июля по сентябрь включительно) и завершиться в аналогичный период следующего года.

В проекте значится, это будет двухэтажное помещение общей площадью  450 кв. м. Торговые площади должны занимать 73 кв. м, офисные помещения будут площадью 276 кв. м.

Помещение расположено по адресу: город Белая Церковь, улица Героев 72 Бригады, 23/1.

Напомним, девелоперы изменили фокус внимания из столичного региона и стремятся открывать новые ТРЦ в других областях Украины.

Автор:
Ярослава Тюпка