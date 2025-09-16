У Білій Церкві почали будувати новий торговельно-офісний центр на місці старої будівлі

У місті Біла Церква на Київщині почались роботи з реконструкції нежитлового приміщення з метою відкриття на цьому місці торговельно-офісної локації. Дозвіл на виконання будівельних робіт був виданий 1 липня 2025 року, роботи мають завершитись у третьому кварталі 2026 року.

Про початок реконструкції повідомляє Delo.ua з посиланням на видання "Еспресо: Біла Церква".

Повідомляється, що територію огородили парканом. На цьому місці прокладаються труби, частково зрізали дерева. Раніше тут був МАФ.

Минулого року в червні на засіданні земельної комісії затвердили передачу землі в оренду на 5 років з метою облаштування торговельного простору. Орендарем земельної ділянки площею 0,03 га стала ФОП Тетяна Ткаленко.

Згідно з документацією, дозвіл на виконання будівельних робіт видано 1 липня 2025 року. Реконструкція мала початись у третьому кварталі 2025 року (з липня по вересень включно) і завершитись у аналогічний період наступного року.

В проєкті зазначено, це буде двоповерхове приміщення загальною площею 450 кв. м. Торговельні площі будуть займати 73 кв. м, офісні приміщення матимуть площу 276 кв. м.

Приміщення розташоване за адресою: місто Біла Церква, вулиця Героїв 72-ї Бригади, 23/1.

Нагадаємо, девелопери змінили фокус уваги зі столичного регіону та прагнуть відкривати нові ТРЦ у інших областях України.