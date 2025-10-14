Біля столичного метро "Арсенальна" може з'явитись 6-поверховий торговельно-офісний центр

Новий торговельно-офісний центр A-Station має з`явитись у 1 хвилині ходьби від станції метро "Арсенальна", в історичному центрі Києва. Розробником проєкту є девелоперська компанія A Development.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на A Development.

Зазначається, що це новий проєкт A Development, що повстане по сусідству із найбільш надійного укриття в Києві (глибина станції метро "Арсенальна" - 100 м), у історичному центрі зі зручною транспортною розв'язкою.

Девелопери вказують, що розташування центру буде зручним і вигідним як для відвідувачів, так і бізнесу.

У закладі планується розміщення відомих торговельних точок та трирівневого паркінгу. Також на фото проєкту видно, що будівля матиме 6 поверхів.

"Цей простір для розвитку українських бізнесів в центрі Києва доповнює Арсенальну та гармонійно поєднує сучасне з минулим", - йдеться в повідомленні девелопера.

