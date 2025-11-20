Впервые частный участок в Карпатах официально передали государству

Запланована подія 2

Читати українською

Впервые в истории Карпат частный участок официально передан в природно-заповедный фонд Украины / Минэкономики

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины в лице Верховинского национального природного парка получило в собственность частный участок площадью 0,62 га. Это первый случай в украинских Карпатах, когда частная земля официально переходит в собственность государства для целей природоохраны.

об этом сообщает прессслужба Минэкономики.

Отмечается, что целью такого шага является продолжение развития эколого-образовательных инициатив Верховинского района Ивано-Франковской области, прежде всего, с учетом требований инклюзивности.

Передача участка является частью партнерства ОО "Лесные инициативы и общество", НПП "Верховинский", Global Conservation и Белоберской общины. В течение трех лет в этом регионе реализуется проект развития нацпарка как реабилитационно-туристического центра, направленного на создание доступной инфраструктуры для людей, пострадавших в результате войны.

В дальнейшем планируется строительство кемпингового павильона и визит-центра на новоприсоединенной территории. Также планируется построить инклюзивный реабилитационный и туристический хаб "Перкалабские ворота" в НПП "Верховинский".

В Минэкономики отмечают, что это событие является важным вкладом в развитие украинского природно-заповедного фонда и поддержку ветеранов Украины.

"Это важный пример партнерства государства, общин и международных организаций. Мы создаем условия для развития "зеленых" рабочих мест, в частности для ветеранов. Пилотные проекты по экоконтролю уже показывают, что современная модель охраны природы должна основываться не на наказании, а на предотвращении нарушений", - отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Отметим, что украинские Карпаты уже много лет сталкиваются с давлением частной застройки, хаотического землепользования и вырубок, поэтому расширение природоохранных территорий происходило преимущественно "на бумаге" или за счет изменения границ государственных земель. Закупка или добровольная передача частных участков для расширения нацпарков – распространенная международная практика, но в Украине она фактически не применялась из-за сложных процедур и отсутствия устойчивого финансирования.

Автор:
Светлана Манько