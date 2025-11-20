Вперше приватну ділянку в Карпатах офіційно передали державі

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України в особі Верховинського національного природного парку отримало у власність приватну ділянку площею 0,62 га . Це перший випадок в українських Карпатах, коли приватна земля офіційно переходить у власність держави для природоохоронних цілей.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що метою такого кроку є продовження розвитку еколого-освітніх ініціатив Верховинського району Івано-Франківської області передусім з урахуванням вимог інклюзивності.

Передача ділянки є частиною партнерства ГО "Лісові ініціативи і суспільство", НПП "Верховинський", Global Conservation та Білоберізької громади. Протягом трьох років у цьому регіоні реалізуєтьсяпроєкт розвитку нацпаркуяк реабілітаційно-туристичного осередку, спрямованого на створення доступної інфраструктури для людей, які постраждали внаслідок війни.

Надалі у планах будівництво кемпінгового павільйону та візит-центру на новоприєднаній території. Також планується збудувати інклюзивний реабілітаційний та туристичний хаб "Перкалабську браму" в НПП "Верховинський".

В Мінекономіки наголошують, що ця подія є важливим внеском у розвиток українського природно-заповідного фонду та підтримку ветеранів України.

"Це важливий приклад партнерства держави, громад і міжнародних організацій. Ми створюємо умови для розвитку "зелених" робочих місць, зокрема для ветеранів. Пілотні проєкти по екоконтролю вже показують, що сучасна модель охорони природи має ґрунтуватися не на покаранні, а на запобіганні порушенням", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Зубович.

Зазначимо, що українські Карпати вже багато років стикаються з тиском приватної забудови, хаотичного землекористування та вирубок, через що розширення природоохоронних територій відбувалося переважно "на папері" або за рахунок зміни меж державних земель. Закупівля або добровільна передача приватних ділянок для розширення нацпарків – поширена міжнародна практика, але в Україні вона фактично не застосовувалася через складні процедури та відсутність сталого фінансування.