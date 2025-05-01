Вражеская атака на Одесщине: погиб железнодорожник, повреждена инфраструктура

В результате вражеского обстрела Одесщины пострадала железнодорожная инфраструктура. На одном из участков повреждены колеи, контактная сеть и три грузовых вагона.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

Несмотря на это, пассажирские поезда продолжают курсировать по графику.

На рабочих местах обошлось без жертв, однако в результате атаки погиб работник железной дороги — ракета попала в его частный дом.

В настоящее время специалисты проводят оперативные восстановительные работы, чтобы как можно скорее возобновить движение грузовых поездов в порты. Тем временем поезда следуют альтернативным маршрутом.

Кроме этого, масштабный удар был нанесен и по самой Одессе, сообщили в ГСЧС. Повреждены многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили.

Погибли два человека, по предварительной информации еще 15 человек травмированы. В одной из многоэтажек спасатели вместе со службами взаимодействия эвакуировали более 200 человек.