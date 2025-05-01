Ворожа атака на Одещині: загинув залізничник, пошкоджено інфраструктуру

Унаслідок ворожого обстрілу Одещини постраждала залізнична інфраструктура. На одній із ділянок пошкоджено колії, контактну мережу та три вантажні вагони.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Незважаючи на це, пасажирські поїзди продовжують курсувати за графіком.

На робочих місцях обійшлося без жертв, однак внаслідок атаки загинув працівник залізниці — ракета влучила в його приватний будинок. "Укрзалізниця" висловлює щирі співчуття родині загиблого та надає необхідну підтримку близьким.

Наразі фахівці проводять оперативні відновлювальні роботи, щоб якомога швидше відновити рух вантажних потягів до портів. Тим часом поїзди прямують альтернативним маршрутом.

Окрім цього, масштабного удару було завдано і по самій Одесі, повідомили в ДСНС. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі.

Загинуло двоє людей, за попередньою інформацією ще 15 осіб травмовані. В одній з багатоповерхівок рятувальники, разом зі службами взаємодії, евакуювали понад 200 осіб.