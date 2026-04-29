Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,07

--0,02

EUR

51,50

--0,26

Наличный курс:

USD

43,90

43,81

EUR

51,66

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Второй производитель удобрений в ЕС замораживает зарплаты: чем это чревато для Украины

Удобрения
Финансовые проблемы польской Grupa Azoty могут повлиять на цены и доступность удобрений в Украине / Depositphotos

Один из ключевых поставщиков удобрений для Украины – польская Grupa Azoty – проходит через реструктуризацию долгов и заморозку зарплат. Это может сказаться на украинском аграрном рынке.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает президент Grupa Azoty Марцин Целеевский.

Несмотря на кризис предприятие продолжает работать в обычном режиме: поддерживает производство, выполняет заказы и обеспечивает поставки. В то же время, компания вынуждена оптимизировать расходы — в частности, заморозить заработные платы и пересмотреть условия коллективных договоров. Всего в группе работают около 14 тыс. человек.

Среди причин финансовых проблем — неудачные инвестиционные решения предыдущих лет, в том числе крупный нефтехимический проект Polyolefins, который сейчас планируют продать Orlen.

Украина является одним из ключевых рынков сбыта для польского производителя рядом с Германией. из-за войны и разрушения собственных производственных мощностей украинские аграрии все больше зависят от импорта удобрений, в том числе из Польши.

Поэтому финансовая нестабильность столь крупного поставщика может иметь прямые последствия для украинского рынка:

  • возможен рост цен на удобрения
  • риски перебоев с поставками
  • снижение конкуренции среди поставщиков

Кроме того, ситуация вокруг Grupa Azoty отражает более широкую тенденцию: европейская удобрительная отрасль находится под давлением высоких цен на газ, жестких регуляций и конкуренции с более дешевым импортом.

Дополнительные риски создает геополитическая нестабильность, в частности напряжение в районе Ормузского пролива, влияющего на энергетические рынки и логистику.

Компания планирует стабилизировать ситуацию до конца 2026 года, одновременно производя реструктуризацию, трансформацию бизнеса и сохраняя производство в режиме 24/7.

Напомним, что Польша уже стала одним из ключевых поставщиков минеральных удобрений в Украину на фоне дефицита собственного производства. Потому ситуация вокруг крупных европейских производителей напрямую влияет на доступность и цены для украинских аграриев.

Автор:
Лариса Крупко