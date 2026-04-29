Второй производитель удобрений в ЕС замораживает зарплаты: чем это чревато для Украины

Один из ключевых поставщиков удобрений для Украины – польская Grupa Azoty – проходит через реструктуризацию долгов и заморозку зарплат. Это может сказаться на украинском аграрном рынке.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает президент Grupa Azoty Марцин Целеевский.

Несмотря на кризис предприятие продолжает работать в обычном режиме: поддерживает производство, выполняет заказы и обеспечивает поставки. В то же время, компания вынуждена оптимизировать расходы — в частности, заморозить заработные платы и пересмотреть условия коллективных договоров. Всего в группе работают около 14 тыс. человек.

Среди причин финансовых проблем — неудачные инвестиционные решения предыдущих лет, в том числе крупный нефтехимический проект Polyolefins, который сейчас планируют продать Orlen.

Украина является одним из ключевых рынков сбыта для польского производителя рядом с Германией. из-за войны и разрушения собственных производственных мощностей украинские аграрии все больше зависят от импорта удобрений, в том числе из Польши.

Поэтому финансовая нестабильность столь крупного поставщика может иметь прямые последствия для украинского рынка:

возможен рост цен на удобрения

риски перебоев с поставками

снижение конкуренции среди поставщиков

Кроме того, ситуация вокруг Grupa Azoty отражает более широкую тенденцию: европейская удобрительная отрасль находится под давлением высоких цен на газ, жестких регуляций и конкуренции с более дешевым импортом.

Дополнительные риски создает геополитическая нестабильность, в частности напряжение в районе Ормузского пролива, влияющего на энергетические рынки и логистику.

Компания планирует стабилизировать ситуацию до конца 2026 года, одновременно производя реструктуризацию, трансформацию бизнеса и сохраняя производство в режиме 24/7.

