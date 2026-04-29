Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,07

--0,02

EUR

51,50

--0,26

Готівковий курс:

USD

43,90

43,81

EUR

51,66

51,50

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Другий виробник добрив у ЄС заморожує зарплати: чим це загрожує Україні

Добрива
Фінансові проблеми польської Grupa Azoty можуть вплинути на ціни та доступність добрив в Україні / Depositphotos

Один із ключових постачальників добрив для України — польська Grupa Azoty — проходить через реструктуризацію боргів і замороження зарплат. Це може позначитися на українському аграрному ринку. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє президент Grupa Azoty Марцін Целєєвський.

Попри кризу, підприємство продовжує працювати у звичайному режимі: підтримує виробництво, виконує замовлення та забезпечує поставки. Водночас компанія змушена оптимізувати витрати — зокрема, заморозити заробітні плати та переглянути умови колективних договорів. Усього в групі працює близько 14 тис. людей.

Серед причин фінансових труднощів — невдалі інвестиційні рішення попередніх років, зокрема великий нафтохімічний проєкт Polyolefins, який зараз планують продати Orlen.

Україна є одним із ключових ринків збуту для польського виробника поряд із Німеччиною. Через війну і руйнування власних виробничих потужностей українські аграрії дедалі більше залежать від імпорту добрив, зокрема з Польщі.

Тому фінансова нестабільність такого великого постачальника може мати прямі наслідки для українського ринку:

  • можливе зростання цін на добрива
  • ризики перебоїв із поставками
  • зниження конкуренції серед постачальників

Крім того, ситуація навколо Grupa Azoty відображає ширшу тенденцію: європейська добривна галузь перебуває під тиском високих цін на газ, жорстких регуляцій і конкуренції з дешевшим імпортом.

Додаткові ризики створює геополітична нестабільність, зокрема напруження в районі Ормузька протока, що впливає на енергетичні ринки та логістику.

Компанія планує стабілізувати ситуацію до кінця 2026 року, одночасно проводячи реструктуризацію, трансформацію бізнесу та зберігаючи виробництво у режимі 24/7.

Нагадаємо, Польща вже стала одним із ключових постачальників мінеральних добрив в Україну на тлі дефіциту власного виробництва. Тому ситуація навколо великих європейських виробників напряму впливає на доступність і ціни для українських аграріїв. 

Автор:
Лариса Крупко