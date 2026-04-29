Другий виробник добрив у ЄС заморожує зарплати: чим це загрожує Україні

Один із ключових постачальників добрив для України — польська Grupa Azoty — проходить через реструктуризацію боргів і замороження зарплат. Це може позначитися на українському аграрному ринку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє президент Grupa Azoty Марцін Целєєвський.

Попри кризу, підприємство продовжує працювати у звичайному режимі: підтримує виробництво, виконує замовлення та забезпечує поставки. Водночас компанія змушена оптимізувати витрати — зокрема, заморозити заробітні плати та переглянути умови колективних договорів. Усього в групі працює близько 14 тис. людей.

Серед причин фінансових труднощів — невдалі інвестиційні рішення попередніх років, зокрема великий нафтохімічний проєкт Polyolefins, який зараз планують продати Orlen.

Україна є одним із ключових ринків збуту для польського виробника поряд із Німеччиною. Через війну і руйнування власних виробничих потужностей українські аграрії дедалі більше залежать від імпорту добрив, зокрема з Польщі.

Тому фінансова нестабільність такого великого постачальника може мати прямі наслідки для українського ринку:

можливе зростання цін на добрива

ризики перебоїв із поставками

зниження конкуренції серед постачальників

Крім того, ситуація навколо Grupa Azoty відображає ширшу тенденцію: європейська добривна галузь перебуває під тиском високих цін на газ, жорстких регуляцій і конкуренції з дешевшим імпортом.

Додаткові ризики створює геополітична нестабільність, зокрема напруження в районі Ормузька протока, що впливає на енергетичні ринки та логістику.

Компанія планує стабілізувати ситуацію до кінця 2026 року, одночасно проводячи реструктуризацію, трансформацію бізнесу та зберігаючи виробництво у режимі 24/7.

