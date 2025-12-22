Выплаты Фонда гарантирования: какому банку удалось почти полностью рассчитаться с бизнесом в ноябре

В ноябре 2025 года банки под управлением Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) направили 111,2 млн. грн. на погашение задолженности перед своими кредиторами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ФГВФО.

В частности, 36,6 млн грн получили кредиторы седьмой очереди, из которых почти весь объем (35,9 млн грн) пришелся на клиентов Коминвестбанка. Это позволило удовлетворить требования представителей бизнеса в этом учреждении почти на 100%.

Также 74,0 млн. грн. было направлено на погашение третьей очереди, включающей возмещение расходов Фонда на выплаты гарантированных сумм вкладчикам-физлицам. Остальные средства были выплачены кредиторам других очередей.

Общая статистика

По состоянию на 1 декабря 2025 г. общая сумма удовлетворенных требований кредиторов за все время деятельности Фонда превысила 74,6 млрд грн.

Значительная часть этой суммы — около 18,0 млрд грн — была выплачена обеспеченным кредиторам, где наибольшим получателем стал Национальный банк Украины (16,7 млрд грн).

Процесс возврата средств происходит исключительно за счет внутренних ликвидируемых банков: поступлений от погашения кредитов, аренды имущества, доходов по ценным бумагам и открытой продажи активов на аукционах.

Напомним, 3 24 по 28 ноября, в государственной электронной системе "Prozorro.Продажи" была запланирована реализация активов семи банков, находящихся в ликвидации под управлением ФГВФЛ. Начальная цена реализации всех лотов составила 578,1 млн. грн.