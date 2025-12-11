Выплаты клиентам РВС Банка продолжаются: Фонд вернул уже более 57 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщил, что клиентам РВС Банка уже выплачено 57,3 млн грн гарантированного возмещения. Выплаты стартовали 24 ноября 2025 года и производятся в пределах предусмотренных законом сроков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов.

Гарантированные возмещения

Выплате подлежат 157,3 млн грн по договорам банковского вклада, по которым истек срок действия по состоянию на конец дня 4 ноября 2025 г. (т.е. дня, предшествующего дню начала вывода банка с рынка), и по договорам банковского счета. Именно эти средства Фонд выплачивает клиентам неплатежеспособного банка в первую очередь, во время работы в нем временной администрации. Общая гарантированная сумма возмещения в АО "РВС Банк" составляет 293,9 млн грн.

При работе в банке временной администрации все гарантированные выплаты производятся за счет средств Фонда.

НБУ признал неплатежеспособным РВС Банк

4 ноября 2025 года правление НБУ приняло решение об отнесении АО "РВС Банк" в категорию неплатежеспособных. Ранее банк был отнесен к категории проблемных, но продолжал вести рисковую деятельность и нарушать пруденциальные нормативы.

Доля финучреждения составила 0,04% от активов платежеспособных банков на 01 октября 2025 года.

В РВС Банка введена временная администрация сроком на один месяц, с 5 ноября по 4 декабря включительно. Уполномоченным лицом стал начальник управления раннего реагирования Департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Денис Новиков.

В декабре 2024 года НБУ оштрафовал РВС Банк на 135,15 млн грн за нарушение требований финмониторинга. Банк добровольно уплатил штраф в полном объеме.

Банк связывали с бывшим нардепом Демчаком

Согласно информации АО "РВС Банк" по состоянию на 1 января 2025 года ключевым владельцем финучреждения с долей 99% акций является гражданин Украины Александр Стецюк.

Банком владел сначала экснардеп из фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Руслан Демчак с Александром Стецюком.

Согласно данным YouControl, еще 1% акций принадлежит дочери Демчака Екатерине.

За данными НБУ, РВС Банк – небольшой банк, который имеет только 33,2 тыс. вкладчиков. Согласно официальной отчетности, на 1 сентября 2025 года РВС Банк был 50-м по размеру общих активов из 60 действующих банков, они у него составляли 1,7 млрд грн, собственный капитал – 172,2 млн грн, а размер убытка – 125,2 млн грн.