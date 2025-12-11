Виплати клієнтам РВС Банку тривають: Фонд гарантування повернув вже понад 57 млн грн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомив, що клієнтам РВС Банку вже виплачено 57,3 млн грн гарантованого відшкодування. Виплати стартували 24 листопада 2025 року та здійснюються у межах передбачених законом строків.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Фонду гарантування вкладів.

Гарантовані відшкодування

Наразі виплаті підлягають 157,3 млн грн за договорами банківського вкладу, за якими сплив строк дії станом на кінець дня 4 листопада 2025 р. (тобто дня, що передує дню початку виведення банку з ринку), та за договорами банківського рахунку. Саме ці кошти Фонд виплачує клієнтам неплатоспроможного банку першочергово, під час роботи в ньому тимчасової адміністрації. Загальна гарантована сума відшкодування в АТ "РВС БАНК" складає 293,9 млн грн.

Під час роботи в банку тимчасової адміністрації всі гарантовані виплати робляться за рахунок коштів Фонду.

НБУ визнав неплатоспроможним РВС Банк

4 листопада 2025 року правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ "РВС Банк" до категорії неплатоспроможних. Раніше банк був віднесений до категорії проблемних, однак продовжував вести ризикову діяльність та порушувати пруденційні нормативи.

Частка фінустанови становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 01 жовтня 2025 року.

В РВС Банку запроваджено тимчасову адміністрацію строком на один місяць, з 5 листопада до 4 грудня включно. Уповноваженою особою став начальник управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Денис Новиков.

У грудні 2024 року НБУ оштрафував РВС Банк на 135,15 млн грн за порушення вимог фінмоніторингу. Банк добровільно сплатив штраф у повному обсязі.

Банк пов’язували з колишнім нардепом Демчаком

Відповідно до інформації АТ "РВС Банк" станом на 1 січня 2025 року ключовим власником фінустанови з часткою 99% акцій є громадянин України Олександр Стецюк.

Банком володів спочатку екснардеп із фракції Петра Порошенка "Європейська солідарність" Руслан Демчак із Олександром Стецюком.

Згідно з даними YouControl, наразі ще 1% акцій належить дочці Демчака Катерині.

За даними НБУ, РВС Банк - невеликий банк, який має лише 33,2 тис. вкладників. Згідно з офіційною звітністю, на 1 вересня 2025 року РВС Банк був 50-м за розміром загальних активів із 60 діючих банків, вони у нього становили 1,7 млрд грн, власний капітал - 172,2 млн грн, а розмір збитку - 125,2 млн грн.