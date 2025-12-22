Запланована подія 2

Виплати Фонду гарантування: якому банку вдалося майже повністю розрахуватися з бізнесом у листопаді

ФГВФО розподілив понад 111 мільйонів гривень / Shutterstock

У листопаді 2025 року банки під управлінням Фонду гарантування вкладів (ФГВФО) спрямували 111,2 млн грн на погашення заборгованості перед своїми кредиторами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Зокрема, 36,6 млн грн отримали кредитори сьомої черги, з яких майже весь обсяг (35,9 млн грн) припав на клієнтів Комінвестбанку. Це дозволило задовольнити вимоги представників бізнесу в цій установі майже на 100%. 

Також 74,0 млн грн було спрямовано на погашення третьої черги, що включає відшкодування витрат Фонду на виплати гарантованих сум вкладникам-фізичним особам. Решта коштів була виплачена кредиторам інших черг.

Загальна статистика 

Станом на 1 грудня 2025 року загальна сума задоволених вимог кредиторів за весь час діяльності Фонду перевищила 74,6 млрд грн.

Значну частину цієї суми — близько 18,0 млрд грн — було виплачено забезпеченим кредиторам, де найбільшим отримувачем став Національний банк України (16,7 млрд грн).

Процес повернення коштів відбувається виключно за рахунок внутрішніх ресурсів банків, що ліквідуються: надходжень від погашення кредитів, оренди майна, доходів за цінними паперами та відкритого продажу активів на аукціонах.

Нагадаємо, 3 24 по 28 листопада, у державній електронній системі "Prozorro.Продажі" було заплановано реалізацію активів семи банків, що перебувають у ліквідації під управлінням ФГВФО. Початкова ціна реалізації всіх лотів становила 578,1 млн грн.

Автор:
Тетяна Бесараб