Выпускной-2025: сколько стоит праздник и как изменились цены за год

В 2025 году стоимость празднования выпускного вечера снова выросла. По подсчетам аналитиков, средний бюджет на стандартный выпускной составляет от 3750 до 37000 гривен, в зависимости от пола выпускника.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на исследование Codes.

Вечеринка для ребят расходы обойдется в среднем 8 500 грн (максимум 14 тысяч), для девушек – 17 000 грн (максимум 30 тысяч). И это без учета банкета, услуг фотографа или видеооператора.

На сколько выросли расходы

По сравнению с 2024 годом "базовые" расходы выросли на 12,2–14,8%, а некоторые услуги подорожали еще более существенно. В частности:

В 2025 году стоимость основных составляющих подготовки к выпускному выглядит следующим образом. Платье для девушки стоит от 1 000 до 10 000 гривен в зависимости от фасона, бренда и места приобретения.

Стоимость обуви для обоих варьируется от 1500 до 5000 гривен. Аксессуары, такие как украшения, сумочки или галстуки, добавляют в бюджет еще от 500 до 2 000 гривен.

Для девушек следует учесть также расходы на макияж и прическу, которые в общей сложности стоят от 750 до 1 600 гривен. Фотоальбом с памятными моментами можно приобрести за 500–1 200 гривен.

Аренда зала для банкета обойдется в сумму от 2500 до 10000 гривен, в зависимости от города, формата мероприятия и включенных услуг.

Подарки для учителей в среднем стоят около 1300 гривен. Услуги фотографа и видеооператора составляют от 1800 до 5500 гривен, в зависимости от продолжительности съемки и выбранного пакета.

Цены значительно отличаются в зависимости от региона. В Киеве общая сумма празднования может достигать 22 тысяч гривен, учитывая более высокие цены на брендовую одежду, аренду помещений, транспорт и VIP-услуги. В Днепре расходы составляют в среднем 17 000 грн., в Житомире — около 13 500 грн.

В селах и небольших городках расходы гораздо скромнее — в пределах 9 000 грн, особенно если празднование проводится на открытом воздухе.