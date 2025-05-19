Випускний-2025: скільки коштує свято та як змінилися ціни за рік

У 2025 році вартість святкування випускного вечора знову зросла. За підрахунками аналітиків, середній бюджет на стандартний випускний становить від 3 750 до 37 000 гривень, залежно від статі випускника.

Про це пише Delo.ua з посиланням на дослідження Codes.

Вечірка для хлопців витрати обійдеться в середньому 8 500 грн (максимум 14 тисяч), для дівчат — 17 000 грн (максимум 30 тисяч). І це без урахування банкету, послуг фотографа чи відеооператора.

На скільки зросли витрати

У порівнянні з 2024 роком, “базові” витрати зросли на 12,2–14,8%, а деякі послуги подорожчали ще суттєвіше. Зокрема:

У 2025 році вартість основних складових підготовки до випускного виглядає наступним чином. Сукня для дівчини коштує від 1 000 до 10 000 гривень залежно від фасону, бренду та місця придбання. Костюм для хлопця обійдеться у 2 500–5 000 гривень.

Вартість взуття для обох варіюється від 1 500 до 5 000 гривень. Аксесуари — такі як прикраси, сумочки чи краватки — додають до бюджету ще від 500 до 2 000 гривень.

Для дівчат слід врахувати також витрати на макіяж і зачіску, які загалом коштують від 750 до 1 600 гривень. Фотоальбом із пам’ятними моментами святкування можна придбати за 500–1 200 гривень.

Оренда зали для банкету обійдеться в суму від 2 500 до 10 000 гривень, залежно від міста, формату заходу та включених послуг.

Подарунки для вчителів у середньому коштують близько 1 300 гривень. Послуги фотографа та відеооператора становлять від 1 800 до 5 500 гривень, залежно від тривалості зйомки та обраного пакету.

Ціни відчутно різняться залежно від регіону. У Києві загальна сума святкування може сягати 22 тисяч гривень, з огляду на вищі ціни на брендовий одяг, оренду приміщень, транспорт і VIP-послуги. У Дніпрі витрати становлять у середньому 17 000 грн, у Житомирі — близько 13 500 грн.

У селах і невеликих містечках витрати значно скромніші — у межах 9 000 грн, особливо якщо святкування проводиться на відкритому повітрі.