Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" была обесточена из-за российского удара по Харькову

Ядерная установка "Источник нейтронов". Фото: kharkivoda.gov.ua

Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Харькове была обесточена и три дня работала на генераторах из-за удара России в ночь на 12 марта.

Как пишет Delo.ua, об этом   сообщает   Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отмечается, что государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ДИЯРУ) проинформировала МАГАТЭ о том, что в ночь с 11 на 12 марта в результате атак, направленных на разрушение электрической подстанции вблизи подкритической установки "Источник нейтронов" в Харьковском физико-техническом институте (ХФТИ).

Объект был отключен от сети до 13 марта. Во время этого обесточивания он снабжался электроэнергией от аварийных дизель-генераторов.

В апреле 2024 года ядерная подкритическая установка уже теряла внешнее электроснабжение после попадания дронов по Харькову.

О "Источнике нейтронов"

Установку "Источник нейтронов" ввели в эксплуатацию в декабре 2014 года. Она должна обеспечивать Украине новые исследовательские возможности и способность производить изотопы, в первую очередь, для медицинского использования, а именно диагностики и лечения различных видов онкологических заболеваний.

Эта установка принципиально отличается от обычных АЭС, потому что в ней недостаточно ядерного топлива для поддержания самостоятельной цепной реакции. Чтобы реакция шла, установку нужно подпитывать постоянно пучком электронов с ускорителя.

С начала войны этот объект Харьковского физико-технического института более 70 раз становился мишенью российских атак.

Впервые здание института было повреждено во время обстрелов вечером 10 марта 2022 года.

Из-за обстрелов территории института российскими войсками его инфраструктуре уже нанесен катастрофический ущерб, при этом вероятны и дальнейшие повреждения самой установки "Источник нейтронов".

Автор:
Светлана Манько