Ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" була знеструмлена через російський удар по Харкову

Ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" у Харкові була знеструмлена і три дні працювала на генераторах через через удар Росії у ніч на 12 березня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Зазначається, що державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) поінформувала МАГАТЕ про те, що в ніч з 11 на 12 березня внаслідок атак, спрямованих на руйнування електричної підстанції поблизу підкритичної установки "Джерело нейтронів" у Харківському фізико-технічному інституті (ХФТІ).

Об'єкт був відключений від електромережі до 13 березня. Під час цього знеструмлення він забезпечувався електроенергією від аварійних дизель-генераторів.

У квітні 2024 року ядерна підкритична установка вже втрачала зовнішнє електропостачання після влучань дронів по Харкову.

Про "Джерело нейтронів"

Установку "Джерело нейтронів" ввели в експлуатацію у грудні 2014 року. Вона мала забезпечувати Україні нові дослідницькі можливості і здатність виробляти ізотопи, в першу чергу, для медичного використання, а саме діагностики та лікування різних видів онкологічних захворювань.

Ця установка принципово відрізняється від звичайних АЕС, тому що в ній недостатньо ядерного палива для підтримки самостійної ланцюгової реакції. Щоб реакція йшла, установку потрібно постійно підживлювати пучком електронів з прискорювача.

З початку війни цей об'єкт Харківського фізико-технічного інституту понад 70 разів ставав мішенню російських атак.

Вперше будівлю інституту пошкодили під час обстрілів ввечері 10 березня 2022 року.

Через обстріли території інституту російськими військами його інфраструктурі вже нанесені катастрофічні збитки, при цьому імовірні й подальші пошкодження самої установки "Джерело нейтронів".