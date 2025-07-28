Япония передала Украине оборудование для обнаружения опасных химических веществ

В международном пункте пропуска "Краковец — Корчова" состоялся рабочий визит делегации Посольства Японии в Украину во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом господином Масаши Накагоме.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Государственную таможенную службу.

Ключевым элементом встречи стала официальная передача Украине специального оборудования для идентификации опасных химических веществ – портативного устройства HazMatID Elite. Оборудование было закуплено при поддержке правительства Японии, а его доставку обеспечил Программный офис Управления ООН по наркотикам и преступности в Украине.

Передача современного прибора позволит украинским пограничникам и таможенникам эффективнее выявлять и идентифицировать потенциально опасные вещества — как твердые, так и жидкие — при пересечении границы, что является важным вкладом в укрепление безопасности.

Этот визит подтвердил эффективное международное сотрудничество между Украиной, Японией и ООН в сфере безопасности и контроля на границе.

22 июля Япония в рамках помощи от Японского агентства международного сотрудничества (JICA) передала Украине новое оборудование для восстановления железнодорожных путей .