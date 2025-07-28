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Японія передала Україні обладнання для виявлення небезпечних хімічних речовин

Японія
Японія передала Україні обладнання для митниці / / Державна митна служба України

У міжнародному пункті пропуску "Краківець – Корчова" відбувся робочий візит делегації Посольства Японії в Україні на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом паном Масаші Накаґоме. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Державну митну службу.

Ключовим елементом зустрічі стала офіційна передача Україні спеціального обладнання для ідентифікації небезпечних хімічних речовин — портативного пристрою HazMatID Elite. Обладнання було закуплене за підтримки уряду Японії, а його доставку забезпечив Програмний офіс Управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні.

Передача сучасного приладу дозволить українським прикордонникам і митникам ефективніше виявляти та ідентифікувати потенційно небезпечні речовини — як тверді, так і рідкі — під час перетину кордону, що є важливим внеском у зміцнення безпеки.

Цей візит вкотре підтвердив ефективну міжнародну співпрацю між Україною, Японією та ООН у сфері безпеки та контролю на кордоні.

Додамо, 22 липня Японія в рамках допомоги від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) передала Україні нове обладнання для відновлення залізничних шляхів. Техніку отримало ПрАТ "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту".

Автор:
Тетяна Гойденко