Япония выпустила первый в мире стейблкоин, привязанный к иене

В Японии в понедельник состоялся запуск первого в мире стейблкоина, прямо привязанного к японской иене.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Это небольшой, но весомый сдвиг в стране, где потребители традиционно предпочитают наличные и кредитные карты.

Японский стартап JPYC приступил к выпуску стейблкоинов, также известных как JPYC, которые полностью конвертированы в иену и обеспечены внутренними сбережениями и японскими государственными облигациями (JGB).

Генеральный директор JPYC Норитака Окабе очертил амбициозную цель: выпустить стейблкоинов на сумму 10 триллионов иен (или $66 миллиардов) в течение следующих трех лет. Компания надеется на широкое использование цифрового актива, особенно за границей.

Для поощрения использования на начальном этапе JPYC не планирует взимать комиссию за транзакции. Компания стремится зарабатывать на процентах от владения JGB, которые служат обеспечением.

Что известно о стейблкоинах

Стейблкоины на основе блокчейна известны тем, что предлагают более быстрые и более дешевые транзакции, привязанные к фиатной валюте.

По данным Банка международных расчетов, благодаря сильной поддержке президента США Дональда Трампа, стейблкоины, привязанные к доллару США, резко выросли и теперь составляют более 99% мирового предложения стейблкоинов.

Интерес к стейблкоинам также набирает обороты во всем мире, и три японских мегабанка будут совместно выпускать стейблкоины.

Напомним, глава отдела глобальной политики компании Circle – эмитента стейблкоина USDC – Данте Диспарте считает, что стейблкоины могут стать основным платежным средством в мире в ближайшее время.