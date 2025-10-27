Японія запустила перший у світі стейблкоїн, прив'язаний до єни

У Японії в понеділок відбувся запуск першого у світі стейблкоїна, прямо прив’язаного до японської єни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Це є невеликим, але вагомим зрушенням у країні, де споживачі традиційно надають перевагу готівці та кредитним карткам.

Японський стартап JPYC розпочав випуск стейблкоїнів, також відомих як JPYC, які повністю конвертовані в єну та забезпечені внутрішніми заощадженнями та японськими державними облігаціями (JGB).

Генеральний директор JPYC Норітака Окабе окреслив амбітну мету: випустити стейблкоїнів на суму 10 трильйонів єн (або $66 мільярдів) протягом наступних трьох років. Компанія сподівається на широке використання цифрового активу, особливо за кордоном.

Для заохочення використання на початковому етапі JPYC не планує стягувати комісію за транзакції. Натомість компанія прагне заробляти на відсотках від володіння JGB, які слугують забезпеченням.

Що відомо про стейблкоїни

Стейблкоїни на основі блокчейну відомі тим, що пропонують швидші та дешевші транзакції, будучи прив'язаними до фіатної валюти.

За даними Банку міжнародних розрахунків, завдяки сильній підтримці президента США Дональда Трампа, стейблкоїни, прив'язані до долара США, різко зросли і тепер становлять понад 99% світової пропозиції стейблкоїнів.

Інтерес до стейблкоїнів також набирає обертів у всьому світі, і три японські мегабанки спільно випускатимуть стейблкоїни.

Нагадаємо, глава відділу глобальної політики компанії Circle – емітента стейблкоїна USDC – Данте Діспарте вважає, що стейблкоїни можуть стати основним платіжним засобом у світі найближчим часом.