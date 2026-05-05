Японская компания запустит зарядку электрокаров во время движения до 2029 года

Японская машиностроительная корпорация Denso Corp. планирует к 2029 финансовому году внедрить технологию беспроводной зарядки электромобилей, которая будет работать непосредственно при движении транспортного средства.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Kyodo.

Технология базируется на передаче электроэнергии от катушек, вмонтированных в дорожное покрытие, к катушкам приема энергии на днище автомобиля. Ожидается, что это решение снимет главные оговорки потребителей — длительное заряжание и ограниченный запас хода, что будет стимулировать спрос на экологический транспорт.

Технические преимущества и испытания системы

Зарядка в движении открывает путь к использованию меньших аккумуляторов, что значительно облегчит конструкцию автомобиля и уменьшит износ дорог.

Основные достижения и планы разработчика:

Успешные тесты: в ходе испытаний в префектуре Айти система обеспечила непрерывный пробег в 500 км в течение 50 часов.

Научное сотрудничество: Denso подписала соглашение с Токийским университетом о десятилетнем партнерстве для практического внедрения системы.

Оптимизация инфраструктуры: из-за высокой стоимости установки сети питания компания разрабатывает стратегию ее развертывания в местах с наиболее интенсивным трафиком.

Президент Denso Шинносуке Хаяши подчеркнул, что эта разработка способна полностью изменить будущее мобильности, преодолев нынешние технические барьеры электрокаров.

Напомним, рынок электроавтомобилей в Украине пострадал от экспортных ограничений Китая. Новые регуляторные правила КНР требуют, чтобы электрокар находился на регистрации в Китае не менее шести месяцев до экспорта. Это создало значительные препятствия для поставки новых моделей в Украину и повлияло на динамику продаж.