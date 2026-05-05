Японська компанія запустить зарядку електрокарів під час руху до 2029 року

Denso Corp.
Denso Corp.

Японська машинобудівна корпорація Denso Corp. планує до 2029 фінансового року впровадити технологію бездротової зарядки електромобілів, яка працюватиме безпосередньо під час руху транспортного засобу.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Kyodo.

Технологія базується на передачі електроенергії від котушок, вмонтованих у дорожнє покриття, до котушок прийому енергії на днищі автомобіля. Очікується, що це рішення зніме головні застереження споживачів — тривалий час заряджання та обмежений запас ходу, що стимулюватиме попит на екологічний транспорт.

Технічні переваги та випробування системи

Заряджання в русі відкриває шлях до використання менших акумуляторів, що значно полегшить конструкцію автомобіля та зменшить зношення доріг.

Основні досягнення та плани розробника:

  • Успішні тести: під час випробувань у префектурі Айті система забезпечила безперервний пробіг у 500 км протягом 50 годин.
  • Наукова співпраця: Denso підписала угоду з Токійським університетом про десятирічне партнерство для практичного впровадження системи.
  • Оптимізація інфраструктури: через високу вартість встановлення мережі живлення, компанія розробляє стратегію її розгортання в місцях із найбільш інтенсивним трафіком.

Президент Denso Шінносуке Хаяші наголосив, що ця розробка здатна повністю змінити майбутнє мобільності, подолавши нинішні технічні бар'єри електрокарів.

Нагадаємо, ринок електроавтомобілів в Україні постраждав від експортних обмежень Китаю. Нові регуляторні правила КНР вимагають, щоб електрокар перебував на реєстрації в Китаї не менше шести місяців перед експортом. Це створило значні перешкоди для постачання нових моделей до України та вплинуло на динаміку продажів.

Автор:
Максим Кольц