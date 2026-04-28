Інфраструктура електромобілів в Україні: зарядні станції та електромережі

Ринок електромобілів в Україні за 2025 рік зріс удвічі, оскільки вітчизняний автопарк поповнили понад 110 тисяч електрокарів. Але разом із кількістю машин на дорогах одразу постає практичне питання: чи встигає інфраструктура за таким темпом зростання? Зарядні станції для електромобілів, стан електромереж і ціни на зарядку безпосередньо визначають, наскільки комфортно і вигідно їздити на електроавтомобілі в Україні сьогодні. Читайте на Delo.ua про те, з чим реально стикаються власники електромобілів і де проходить межа між рекламними обіцянками та дійсністю.

Скільки зарядних станцій є і де вони розміщені

Мережа електрозарядних станцій в Україні розвивається, але нерівномірно. Найщільніше покриття зосереджено у великих містах, як-то Київ, Львів, Одеса, Дніпро. Тут зарядні станції для електромобілів вже давно стали частиною міської інфраструктури і розміщені:

біля торгових центрів і супермаркетів,

на паркінгах бізнес-центрів і житлових комплексів,

на міських стоянках і АЗС.

За межами великих міст картина інша. Між населеними пунктами в центральних і східних регіонах досі зустрічаються довгі ділянки без жодної станції. Захід країни виглядає насиченіше, через близькість до ЄС і активний імпорт електромобілів через цей регіон навіть невеликі міста мають базове покриття.

Щоб орієнтуватися в цій мережі, власники електрокарів використовують зарядні станції для електромобілів карту: онлайн-сервіси, що показують актуальне розташування станцій, їхню завантаженість і тип зарядки в режимі реального часу.

Скільки коштує зарядка?

До недавнього часу економія на пальному була головним аргументом на користь електромобіля. Але після 17 січня 2026 року ситуація змінилася. Тепер вартість зарядки на електрозарядних станціях по всій Україні піднялася на 30–60%, а на окремих станціях, більш ніж удвічі.

Причина у різкому зростанні граничних цін на електроенергію для бізнесу. Максимальна гранична ціна на ринку "на добу наперед" у денні години зросла в 2,2–2,7 рази і досягла 15 000 грн/МВт·год. Більшість операторів електрозарядних станцій опинилися на межі рентабельності або в мінусі, до підвищення цін маржа в галузі становила лише 10–20%.

Для власника електромобіля на практиці це означає, що:

при тарифі 30 грн/кВт·год зарядка обходиться приблизно в 600 грн на 100 км пробігу;

вартість 1 км для Volkswagen ID.4 становить 3,9–5,6 грн;

для порівняння — 1 км на бензиновому Volkswagen зі схожими характеристиками коштує 3,9–5,1 грн.

Тобто цінова перевага електромобіля перед бензиновим авто фактично зникла. Єдиним економічним варіантом залишається зарядка вдома, але і вона стає менш доступною в умовах нестабільного електропостачання.

Де зарядити електромобіль безкоштовно?

Незважаючи на загальне зростання тарифів, безкоштовні варіанти в Україні таки існують. Зарядні станції для електромобілів як додаткову послугу для клієнтів і відвідувачів встановлюють:

торгові центри і великі супермаркети

готелі

автосалони

окремі міські парковки

Знайти такі точки найзручніше через карту електростанцій України у PlugShare, безкоштовні станції там позначені окремо. Але варто враховувати, що кількість таких станцій обмежена, а попит на них зростає разом із парком електрокарів.

Чи витримають електромережі?

Збільшення кількості електромобілів — це ще й питання навантаження на електромережу. І тут виникає системна проблема: українська енергосистема перебуває під постійним тиском через бойові дії та пошкодження інфраструктури.

Зарядка електроавтомобіля вдома, здавалося б, найпростіший варіант. Але в умовах відключень електроенергії він стає ненадійним. Власники електромобілів у регіонах з нестабільним постачанням змушені повністю покладатися на публічні електрозарядні станції. І саме там навантаження зростає найшвидше.

Що це означає для майбутнього ринку

Ринок електромобілів в Україні зростає стрімко, але інфраструктура поки що не встигає за ним за двома ключовими параметрами. По-перше, мережа зарядних станцій для електромобілів ще далека від рівномірного покриття — особливо за межами великих міст і на міжміських трасах. По-друге, зростання тарифів на електроенергію фактично нівелює головну економічну перевагу електрокара.

Експерти прогнозують, що ринок поступово стабілізується — найімовірніше, у другому кварталі 2026 року. Жоден оператор не зацікавлений утримувати максимально високі тарифи довгостроково. Але поки ситуація з енергопостачанням залишається нестабільною, питання "де зарядити електромобіль?" буде залишатися не менш актуальним, ніж питання про ціну самої зарядки.